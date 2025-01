Renuncia de Carlos Urbizo no afecta a precandidatos de su movimiento: Melvin Ferraro

Melvin Ferraro, precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula por el movimiento liderado por Carlos Urbizo, aseguró que su campaña continúa sin contratiempos, a pesar de los rumores sobre una posible renuncia de Urbizo a su precandidatura presidencial.

En declaraciones recientes, Ferraro señaló que no han recibido una notificación oficial al respecto. “Nosotros todavía no hemos recibido una notificación oficial de parte de Carlos Urbizo sobre su postura a esta noticia. Sin embargo, esto no nos afecta en absolutamente nada a nuestro trabajo”, indicó.