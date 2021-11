Reiteró que las ofertas serán en todas las llantas sin restricciones e invitó a sus clientes a visitarlos de lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pm y sábado de 7:30 am a 3:00 pm. Para los que quieran aprovechar los descuentos pero no pueden hacerlo durante la semana, el domingo pueden asistir a la tienda de bulevar Los Próceres de San Pedro Sula de 9:00 am a 3:00 pm para obtener los mismos.

Expectativas

García indicó que durante épocas como esta las expectativas de la empresa son amplias, ya que los clientes compran llantas ya sea porque las necesitan en el momento o simplemente para aprovechar los descuentos y llevar llantas que necesitarán después.

“Para evitar aglomeraciones este año al igual que el anterior, los descuentos duran una semana. Todo el año manejamos buenos precios, pues la llanta más que un lujo es una necesidad”, agregó la jefa de mercadeo.