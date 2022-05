La peatonal también se perdió en San Pedro Sula

Los dirigentes de las asociaciones de vendedores dicen que hasta la fecha no saben si hay un plan para ordenar el centro porque no los han convocado.

“Los puestos han aumentado y no vemos que a alguien le importe, hay calles donde ni siquiera se puede pasar”, dijo Juana Méndez, una vendedora que puso su puesto de accesorios de celulares en el centro después de la pandemia.

Al realizar un recorrido por el centro, la realidad es solo una: desorden, caos, aceras desaparecidas y no existe, por lo menos no se ha dado a conocer, un plan para recuperar la zona.Para el economista Nelson Lobo, es importante planificar y no seguir improvisando.

“Debemos reconocer que se necesita un plan para SPS, y no lo hay o no lo hemos visto”, expresa.