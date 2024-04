Joven de Chamelecón es una de las 30 promesas de negocios de Forbes Centroamérica

El último fue el premio de 25,000 lempiras por el primer lugar en el Bazar Tech, organizado por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC). La segunda edición del Bazar Tech reunió a más de 60 emprendedores que participaron con proyectos tecnológicos como programación, transformación digital, robótica, soporte técnico, telecomunicaciones, agencias de marketing y otros servicios.

Rodrigo fue destacado como una de las 30 promesas de los negocios por Forbes Centroamérica 2024 con su aplicación Funmath, el hondureño es un orgullo para su comunidad y para el país por su proyección social a través de su aplicación que brinda de forma gratuita a los jovenes estudiantes.

Funmath es una aplicación que se puede utilizar sin conexión a internet y tiene una interfaz sumamente agradable a la infancia, está enfocada a las matemáticas de primaria. En este se pueden practicar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, múltiplos y divisibilidad, decimales, geometría y fracciones. El juego tiene más de 50 mensajes de felicitación y motivación, dependiendo si el estudiante acertó o falló. Las medallas se acumulan, y cuando el estudiante se conecta a la red, sus estadísticas se suben y se comparan en tabla. Se puede descargar gratis en Google Play.

“La aplicación ofrece una plataforma envolvente donde los niños pueden practicar ejercicios de más de 60 temas alineados al currículum nacional básico, pueden ver ejemplos guiados, los paso a paso de como resolver un ejercicio, pueden ver su progreso, todo esto sin necesidad de un docente asignando y revisando ejercicios”, explicó.

Rodrigo se siente motivado porque cerca de 8,000 niños han hecho uso de su app, la mayoría en otros países como Panamá, Venezuela, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, por medio de alianzas estratégicas con la banca y empresas.

Cuenta que la idea surgió cuando era tutor voluntario de matemáticas en un hogar de niños y no se daba abasto para ayudar a todos los niños. “Entonces pensé una herramienta, una manera de poder ayudarles y así nació esta aplicación. Funmath lo que busca es contribuir a cerrar esa brecha que existe entre los niños de escuelas privadas que si tienen acceso a plataformas y que niños de escuelas públicas no tienen, algo que no es su culpa”.

De acuerdo a estudios, solamente el 31% de los niños en Honduras tienen acceso a plataformas digitales y más del 60% de alumnos en Honduras, tanto en primaria como en educación secundaria de escuelas públicas reprueban matemáticas.

La aplicación es gratuita porque cuentan con organismos patrocinadores y gracias a alianzas con empresas.