Por unos tres meses estará cerrada empresa Hedman Alas

De dos a tres meses estará cerrada la empresa Hedman Alas, pionera en el sector transporte interurbano en Honduras con operaciones en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La Empresa Hedman Alas sufre una crisis financiera derivada de bajas ventas, altos costos de mantenimiento, falta de acceso a financiamiento, inseguridad y otros factores que han provocado un cierre temporal de la empresa con 71 años de operaciones.

Luis Peña, representante de la empresa ante los medios de comunicación, declaró que están haciendo una reestructuración de la empresa ante una crisis financiera. Analizan que necesitan para seguir operando.

“Ya pasado mañana presentó la nota ante el Instituto Hondureño de Transporte (aviso de cierre temporal), porque tengo 60 días para hacerlo, pero lo haré pasado mañana”, avisó.

Peña detalló que en conversaciones con empresarios del sector transporte han llegando a la conclusión que se tiene que hacer un consorcio para”sobrevivir”, sino todos terminarán en la quiebra ante la falta de apoyo del Gobierno y sin acceso a financiamiento, ya que la banca no da créditos a las personas del transporte por la vulnerabilidad del sector.

“Hay problemas económicos, la situación para el tipo de servicio que prestamos, que es un servicio especial, un servicio de lujo, la gente no tiene dinero para viajar y necesitamos cubrir los costos de operación, para eso es la reingeniería, a ver que tipo de transporte debemos prestar, siemprealgo diferente a otras empresas”, explicó.

Hedman Alas, viaja hacia y desde Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas y Guatemala. “Eso es lo triste, es lo que nos duele, nuestros clientes, que si no viajan en Hedman Alas, no viajan mejor, es lo lamentable, pero hemos pedido financiamiento a la banca privada y no nos han querido facilitar porqué dicen que el transporte es muy riesgoso, a nadie del transporte nos dan”, lamentó Peña.