Así, una vez se dispersaron las manifestaciones en la ciudad y la policía logró controlar a una turba que caminaba por el centro amenazando con atacar a comerciantes que no cerraban sus establecimientos, se esperó a que el alcalde se pronunciara al respecto, pero, después de una anunciada conferencia de prensa que no se desarrolló, finalmente se refirió sobre el tema en horas de la noche en entrevista con TN5 y señaló a los dirigentes vendedores Claudia Pineda y Fredy Núñez de fraguar el plan para atacar la municipalidad y romper el orden público.

Pineda y Núñez anunciaron que interpondrán denuncias contra Roberto Contreras por considerar que los ha difamado.

”Estamos escuchando que él dice que los vendedores están siendo extorsionados. Nosotros no estamos atentando contra la vida de nadie. Estamos haciendo una protesta para que se nos respete el derecho”, extendió Pineda.

”Claudia Pineda no tiene ninguna denuncia ni acusación por invasora ni nada de eso. Me he caracterizado por ser una persona respetuosa de la ley. Hay una sentencia que dice que los vendedores deben ser reubicados en un terreno digno”, amplió Pineda. Roberto Contreras acusó a Pineda de vender en lotes el terreno contiguo a la terminal sampedrana.