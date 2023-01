Conflicto en San Pedro Sula aviva necesidad de mercados

“Ya no queremos estar enfrentados ni peleando. No pueden acusarnos de algo falso”.

“Esto es demasiado, no pueden agredirnos ni quitarnos la mercadería, y no vamos a desistir si no hay diálogo”, repetía Fredy Núñez, presidente del Sivelefesh.

Nuñez se enfrentó a la Policía argumentando agresiones de parte de los uniformados a una de sus compañeras. En otro extremo del parque y en medio del humo y el calor propio de la ciudad, la dirigente del Sincosih Claudia Pineda recordó las promesas del alcalde en campaña y el repetido apoyo a los emprendedores.

“Nosotros no estamos vendiendo terrenos como nos acusan, esas firmas de esos recibos no son nuestras y antes de actuar de esa forma deben investigar”, dijo.Reiteró que no quieren estar peleando. Si quieren apoyo en un ordenamiento, pues no tenemos problema, pero no es la forma viéndonos como enemigos; además, no pueden estar quitándonos la mercadería”, expresó Pineda.