Fin de Fundación Leonardo Martínez es incierto

Mediante una carta “escueta”, el titular de esta fundación, José Samara, fue notificado por Sesal, entonces dirigida por José Manuel Matheu, que la fundación ya no continuaría con las riendas del hospital, labor que desempeñó desde 2016.

Sin embargo la Fundación se puso a disposición de Sesal y se han ejecutado varias auditorías en el proceso de entrega del sanatorio a la Secretaría.

Esto generó también inconformidad entre el Sindicado de Trabajadores, pues se maneja que se despedirán a 353 empleados contratados a través de la Fundación, y que se volverá a cobrar la cuota de recuperación a los pacientes, aporte que se da en todos los hospitales públicos en “apoyo” a otros pacientes de escasos recursos.

Ayer LA PRENSA contactó a José Samara, quien ante la interrogante ¿sigue firme el proceso para finalizar manejo de la Fundación Leonardo en el hospital? este contestó que no han recibido confirmación, ya que se cambió a Matheu por Paredes en la titularidad de Sesal, por lo que están a la espera.

LA PRENSA también buscó la confirmación de Sesal a través de Miguel Osorio, vocero de esta entidad, pero no se tuvo respuesta, en tanto que Rafael Chacón, director del sanatorio, dijo que no hay notificación y no se ha tenido comunicación con Sesal.

Organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) criticaron la decisión de Sesal de acabar con el manejo de la Fundación. Se espera que en los próximos días haya una decisión respecto a la continuidad de esta entidad en el hospital sampedrano.