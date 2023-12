A tres semanas de cerrar 2023, la cobertura de vacunas apenas es del 65%

Más del 20% de niños menores de un año (2,400) en la ciudad, no tienen ni una dosis de la vacuna pentavalente y están expuestos a contraer difteria, tosferina, tétanos, haemophilus influenzae y hepatitis B.

El porcentaje general de vacunación apenas es del 65% con relación a las metas y se posiciona como el más bajo en décadas, generando un riesgo enorme en la salubridad pública, según datos de la Región Metropolitana de Salud de la Capital Industrial.

Abel Ortega, jefe de redes integradas de esta dependencia, dijo que este municipio había cumplido con porcentajes superiores al 90%, pero desde 2014 han ido en descenso, y por la pandemia cayó aún más, afectando incluso la jornada nacional de vacunación, que se hace cada 4 años.

Ortega enfatizó que este año es el más preocupante por la baja cobertura de inmunobiológicos, porque hay un riesgo altísimo que enfermedades que no reportan casos en décadas vuelvan por el paso de inmigrantes y retornados, tales como la poliomielitis.

“Si estas enfermedades ingresan podría haber una epidemia entre los no vacunados. Muchas enfermedades de estas pueden llevar a la muerte”, comentó.

El experto apuntó que aunque no hay factores identificados plenamente para este fenómeno, todo apunta a que los padres de familia le han restado importancia a la vacunación. Al no presentarse casos bajan la guardia, algo que se le conoce como “percepción del riesgo”.

El galeno enfatizó que no hay que esperar a que las enfermedades agraven o maten a niños, sino que se debe acudir a cualquiera de los centros de salud o abrir la puerta en las brigadas que se van a realizan en las comunidades estas semanas, pues al menos el 20% de los hogares no abre. En gran parte porque los adultos trabajan y no hay tutor legal para vacunar a los niños que aguardan en casa.