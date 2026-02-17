  1. Inicio
Riesgo eléctrico en Concha Acústica: exigen retirar poste que puede causar tragedia en SPS

Vecinos del sector señalan que el retiro del poste es urgente y vital para prevenir cualquier accidente que pueda empañar el evento comercial.

Vista del poste del tendido eléctrico caído en el barrio Paz Barahona de San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras

Vecinos y organizadores de la Concha Acústica, ubicada en el barrio Paz Barahona, han elevado un llamado urgente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) para que retire un poste del tendido eléctrico que consideran un riesgo grave para los asistentes de la Feria del Agricultor, que se realiza periódicamente en el lugar.

El poste en cuestión se encuentra contiguo al Complejo Deportivo Patria Marathon, lo que aumenta el peligro de accidentes eléctricos, especialmente en eventos con gran afluencia de público.

Organizadores de la Feria del Agricultor han señalado que cada edición reúne a cientos de personas de distintos sectores de San Pedro Sula, por lo que la reubicación o retiro del poste es vital para prevenir cualquier accidente que pueda empañar el evento.

También pidieron mayor coordinación entre las autoridades municipales y la Enee para mantener los espacios culturales seguros y funcionales.

