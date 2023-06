Más de 250 hombres en SPS son diagnosticados con cáncer de próstata al año

Bejarano mencionó que el cáncer de próstata es confundido por la población con otros males por síntomas no específicos y lo ideal es acudir cuanto antes al médico para diagnostico. Se suele confundir, con la hiperplasia prostática benigna.

“Desafortunadamente el hombre no acude al médico para una detección oportuna de la enfermedad, no viene aunque tenga sintamos que alteran su función normal; tristemente vemos casos en estadío dos o más y necesitan tratamiento no solo hormonal sino radioterapia”, mencionó.

El 11 de junio se conmemora el día mundial del cáncer de próstata y el 16 de junio el día del cáncer de riñón. Este último es poco frecuente, y se presenta de igual forma en mujeres como en hombres.