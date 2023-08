Ante falta de oportunidad, médicos buscan residencia en El Salvador

Marco Bulnes egresó como médico general en 2020, y en 2023 aplicó para la residencia de cirugía (especialidad) en el hospital Mario Catarino Rivas, sin embargo quedó fuera de la selección junto al 80% de los aspirantes.

Este fenómeno se repite todos los años en el Catarino para quienes buscan la residencia en las cinco especialidades disponibles: ginecología, pediatría, cirugía, anestesiología y medicina interna.

De 50 médicos generales que realizaron el examen y acudieron a un proceso de entrevista junto a Bulnes, solo 5 fueron seleccionados y otros cinco fueron aceptados en la modalidad “Ad honorem”, es decir que en el periodo de la especialidad, que puede durar de 2 a 5 años, no recibirán ningún ingreso mientras sirven en el hospital.

El proceso de selección limitado también está viciado, porque la guía de estudio no corresponde a las preguntas realizadas en el examen, y aunque Bulnes obtuvo un buen puntaje en el mismo, la entrevista es vaga con preguntas que muchas veces no están relacionadas al campo médico.

Asimismo aquellos que logran la residencia son sometidos a malos tratos por parte de los especialistas, según denuncias.La oportunidad abierta del gobierno salvadoreño, a médicos hondureños, para poder especializarse en ese país, en medio de “Una modernización del sistema de Salud”, fue una noticia bien recibida por Bulnes y otros colegas, que actualmente subsiste del sub empleo médico en Honduras.

“Estoy muy interesado, voy aplicar a la solicitud de residencia en El Salvador”, comentó a este rotativo.Lucía Escobar, médico general de Honduras, llegó a El Salvador para hacer el examen nacional de aspirantes a residentes y dijo que el proceso para entrar es más claro que el realizado en Honduras. Detalló que lo que la motivó a buscar una oportunidad allá fue, el cambio en la modalidad de examen de residencia en Honduras, el cual carece de una bibliografía específica para estudiar. “Hay mucha incertidumbre en el proceso de aplicación de residencia en Honduras y muchos compañeros están viniendo para El Salvador”, agregó.

El Ministerio de Salud del El Salvador confirmó el 19 de agosto que más de 80 doctores, entre ellos hondureños y mexicanos, decidieron aspirar a una especialización en sus hospitales escuela, pues el país se ha convertido en un referente regional en formación médica.

Problemática. Helga Codina, presidente del Colegio Médico de Honduras, detalló a LA PRENSA que esta entidad tiene un registro de más de 20,200 médicos, de los cuales 5 mil trabajan para Secretaría de Salud, el 80% de estos son médicos generales y un 20% son especialistas.

Codina ve preocupante que apenas hayan pocos especialistas. Ahondó que es difícil pues muchos médicos que si han logrado ingresar a la residencia ad honorem, terminan retirándose pues no tienen ingresos, y la mayoría tiene familia u obligaciones financieras que cumplir. “Es un trabajo que tiene un horario de 12 horas al día, más las guardias, sábados y domingos, no pueden tener otro trabajo, solo dedicarse a eso”, comentó.Codina indicó que el 75% de los médicos están desempleados o subsisten con empleos informales en clínicas privadas, no tienen un salario formal.

Otra situación que ha generado malestar entre directivos del Colegio Médico, es la contratación de galenos cubanos, cuando en el país hay recursos que no tienen oportunidad. La situación es agravante porque el Gobierno no toma en cuenta al Colegio, pues les dan trabajo y no tienen colegiación nacional o está en trámite. Codina dijo que al menos 1800 médicos están en el extranjero buscando una especialización, y destacó que en El Salvador, desde hace dos años, el presidente Bukele, le apuesta a la transformación del sistema de Salud, por lo que se han aumentado las plazas a las residencias, para aumentar el número de especialistas.

“Hay nueva modalidad de un examen que es internacional, desde que llega el aplicante le dan un dispositivo electrónico para que lo llene, es algo unificado, bien transparente, siempre se ha dado la apertura para los hondureños, y somos bien recibidos porque somos buenos estudiantes, la novedad es el aumento de plazas y el extranjero considera que el examen está menos viciado, aquí como que hay corrupción con los contactos políticos”, comentó

Para esta especialista la falta de voluntad política hace falta para crear cupos de residencia de especialización pues hace falta plazas en el Mario Rivas y están esperando que se abran en el hospital de Santa Rosa de Copán, el cual cumple las condiciones.