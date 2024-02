“No podemos vivir en confrontación con Estados Unidos ”

La meta era retornar los niveles de actividad que se tenían antes de la pandemia y no solamente lo alcanzamos, lo superamos. Tenemos una CCIC que mejoró sus ingresos y actividades. Me enorgullece el equipo de la CCIC que realmente ha demostrado en este último año resultados muy positivos. Las capacitaciones superan las 12,000 personas, los enfoques a la mipyme con la implementación del programa Modelo Integral de Servicios Empresariales (Mise) donde participaron 800 mipyme y eso nos llena de orgullo porque nuestros afiliados en su gran mayoría son mipyme, realmente es representativo de lo que debe ser la institución y en otras áreas también como las actividades del Bazar del Sábado y la Expojuniana. La pandemia nos golpeó mucho porque hubo albergues y los edificios sufrieron mucho deterioro, hubo que recuperar. Me complace entregar con los niveles de actividad que son los adecuados.

Me deja una satisfacción que no había sentido, es una experiencia gratificante e invito a otros empresarios para que participen en todas las instituciones gremiales a poner de su tiempo y juntos busquemos tener un mejor camino para nuestro país. A pocas horas de dejar el cargo conversó con LA PRENSA sobre su gestión.

¿Hubo retos que se propuso y no se lograron?

Definitivamente a pesar de que a lo interno se logró reenfocar la institución y el servicio del afiliado que es lo que nos corresponde, a lo externo hubo frustraciones como el poco espacio y escucha de la institución para incidir en la política pública para hacer avanzar la producción nacional, uno de los pilares que hemos querido promover. Nuestro deseo como institución es que el gobierno invierta mucho más en infraestructura productiva específicamente en represas hidroeléctricas porque no solamente reemplazan la producción de energía sino los sistemas de irrigación para los valles y de esa manera limitar la importación de alimentos que hoy en día pesa enormemente en la capacidad de transformación de Honduras. Tenemos que aprender a producir por lo menos los insumos básicos necesarios, la energía y los alimentos porque desafortunadamente se importan de manera desmedida cuando tenemos lo recursos para producir.

Una empresa privada crítica y un gobierno que no escucha. ¿Cuál es el mensaje para el gobierno?

Lo más importante es ser objetivos y hemos tratado de serlo. Cuando hacemos una crítica procuramos dar una idea para corregir ese mal. Esperamos que el gobierno haya tomado a bien nuestra crítica constructiva porque el único deseo que nos mueve es el bienestar de Honduras. Estamos convencidos de que solamente generando el desarrollo sostenible en el sector primario y secundario se dará el verdadero beneficio para los hondureños. Yo quisiera hacer hincapié en nuestra disposición como sector privado a colaborar con el gobierno si ellos lo desean para buscar lo mejor para Honduras.

No podemos desconocer la intolerancia a la crítica de muchos funcionarios gubernamentales. ¿Cree que tomen represalias por sus posiciones asumidas?

En lo personal mi compromiso con Honduras no se verá afectado por este tipo de miedos y no creo que sea lo correcto, pero más allá de esto considero que a la clase política le ha faltado madurez para poder asimilar algunos conceptos presentados y poder debatirlos públicamente, tener un diálogo franco y sincero con la empresa privada. Son una debilidad del gobierno estas posturas y me entristece ver cómo se antagoniza la relación histórica que hemos tenido con nuestro socio principal que es Estados Unidos. Es una relación de la que depende Honduras enormemente porque es nuestro principal socio comercial y donde la mayoría de compatriotas migran y no podemos estar en una situación de confrontación con un país amigo y solidario con las necesidades que tiene Honduras.

¿Qué consecuencias hemos tenido por esa relación?

Lo que hemos visto y es evidente es que las inversiones han caído enormemente y no vemos un interés por invertir en el país ni de propios ni extraños y tiene a todo mundo a la espera de cómo se resuelve esta situación. Lo otro es que esta falta de inversión se traduce en una falta de empleo y por eso estamos viendo a todas estas personas migrando a otros países y buscando oportunidades. El año pasado la cantidad de empleos formales que se crearon fue mínima y tenemos 120,000 personas que salen al campo laboral cada año, entonces mientras el país no cree estas plazas los jóvenes tendrán que escoger entre migrar o delinquir. Tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor como sociedad y me refiero al trabajo conjunto entre el sector público y privado para buscar cómo solucionar estos retos.

SPS, huérfana del gobierno central. ¿Cómo lo analiza?

Históricamente no se le ha prestado la atención necesaria al valle de Sula, que es el más productivo en el país. Poco se ha invertido en donde más se produce. Deben invertir donde hay mejor retorno. Cuestiono las inversiones masivas que se hacen cercanas al centro como el Centro Cívico Gubernamental y el aeropuerto Palmerola que son muy lindas, pero el retorno que le dejan al país es muy bajo, cuando tenemos necesidades más urgentes como la represa de El Tablón, que sí amenazan la vida y la economía. Se debe dar prioridad para invertir en infraestructura productiva donde mejor retorno existe y en eso los gobiernos han fallado. La zona necesita mayor apoyo.

¿Cuál es su futuro como líder empresarial?

Todos debemos estar dispuestos a sacrificar un poco de nuestro tiempo para contribuir a las actividades gremiales. En lo personal nunca he creído en la reelección y por eso invito a otros a que participen. Vuelvo a lo privado a mis actividades empresariales. Estoy tratando de hacer crecer la exportación como abrir mercados que es a lo que me dedico.