Sector privado aboga por poner fin a la confrontación

Julio Raudales , expresidente del Colegio de Economistas de Honduras y quien habló en representación del Cohep , dijo que los hondureños no están encontrando oportunidad de empleo, lo que los obliga a emigrar ilegalmente.

Respaldado por la tabla de cotizaciones del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), lamentó que de septiembre de 2022 a septiembre de 2023 solo se hayan generado 77 empleos en Honduras.

“Entre los que se crearon y los que se perdieron, el neto para todo el año solo son 77 empleos, no se han generado empleos, es un desastre, ya que el país necesita crear 100,000 empleos al año y no se está haciendo nada. Las decisiones que están tomando no está llevando a los empleos que se necesitan”, aseveró Facussé.

Ante la falta de empleo, los ciudadanos están optando por migrar o emprender, pero desde la informalidad, algo que también preocupa al sector privado.

“El país no está creando oportunidades para que se genere la inversión y se creen esas oportunidades. No hay una colaboración constructiva entre sector público y privado para trabajar de la mano y que se hagan crecer los sectores productivos, el agro, la construcción y la manufactura”.

Facussé aboga por un diálogo entre el sector privado y Gobierno para generar un mayor desarrollo, pues actualmente hay muchos inversionistas que están prefiriendo llevar sus inversiones a otros países.