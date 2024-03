Demandan al Congreso Nacional dar prioridad a una ley de empleo temporal

La Semana Santa está por llegar, y diversos sectores del país solicitan a los diputados priorizar y discutir la Ley de Empleo Parcial.

Cada día, la necesidad de un empleo es mayor en el país y muchas personas, sobre todo jóvenes, buscan una oportunidad para obtener ingresos con un empleo temporal.

Carlos Méndez, un joven sampedrano, manifiesta que le preocupa escuchar que no hay asideros legales para trabajar parcialmente. “Hemos escuchado algunos diputados que dicen que no se puede, pero deberían pensar en que el Gobierno no está generando empleo para todos, llevamos meses sin conseguir un trabajo”, expresa Carlos.

Como él, miles de jóvenes esperan por un trabajo, en su mayoría generados por la empresa privada.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Karim Qubain, hizo un llamado al Congreso Nacional a aprobar cuanto antes una ley que permita el empleo temporalmente.

“Estamos próximos a Semana Santa y urge una normativa que permita al sector empresarial la contratación de personal temporal. Solicitamos al Congreso Nacional agilizar la aprobación de la ley que favorezca a las personas que necesitan empleo y que dinamice la economía nacional”, señaló el líder empresarial.

Agregó que no solo para temporadas altas como Semana Santa o Navidad se requiere la ley, sino que hay jóvenes, amas de casa, personas de la tercera edad, que necesitan empleos para obtener ingresos y no tienen opción.