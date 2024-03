Destinan fondos para vivienda social, pero no hay proyectos

También confirmó que la vivienda de clase media genera mayor movimiento económico que la vivienda social, aunque ve justo que la clase baja acceda a estos fondos. No obstante, señaló que en la actualidad no hay inventario de casas sociales.

En cuanto al 0% de prima, Boquín indicó que hay quienes no aplican a este beneficio con la banca porque no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir las cuotas sin necesidad de prima.

Para expertos, esta medida es “ populista ” y no la más acertada, ya que no se puede dejar de financiar casas de clase media y volcarse del todo a la clase baja porque la primera es la que más empleos genera y mueve con mayor fuerza la actividad económica.

“Cuesta demasiado conseguir los permisos de construcción, por eso no se han podido reponer las viviendas ya vendidas, si usted busca vivienda social en Tegucigalpa o San Pedro Sula no va a encontrar. Los permisos de construcción para una urbanización tardan en promedio tres años y ocho meses en salir”, lamentó.

Para estimular la construcción masiva de vivienda, además de financiamiento, es necesario simplificar los trámites de permisos.

Boquín afirmó que Banhprovi tiene meses de no desembolsar fondos para vivienda, ya que los fondos se acabaron desde septiembre de 2023.

Ariel Santos, presidente de la Asociación de Urbanizaciones y Promotoras de Viviendas de Honduras (Asuprovih), declaró que Banhprovi tiene presupuestados L8,000 millones para financiamiento de vivienda, de los cuales el 60% serán para vivienda social y el 40% para clase media.

“El problema es que aún no están disponibles esos fondos, debido a que Finanzas no los ha priorizado. En San Pedro Sula no hay muchos proyectos de vivienda social por el costo de la tierra y la tramitología para los permisos”, indicó Santos. En el valle de Sula hay un déficit de más de 800,000 casas.