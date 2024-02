Comienzan los apagones de energía en San Pedro Sula

La noche del lunes de 6:00 pm a 10:02 pm, Cristina Suazo contabilizó siete apagones de energía en la colonia 6 de Mayo, sector Rivera Hernández.

“Me asusté porque lo primero que pensé fue que se me iban a dañar las cosas eléctricas”, por la noche la energía no llega bien a la refrigeradora, y más los apagones, pensé que se me iba a dañar, preferí desconectar todo”. Suazo también contó que el domingo hubo otros apagones de energía.

Expertos han anunciado que los primeros cinco meses de este año experimentaremos temperaturas fuertes, por arriba del promedio, siendo incluso más caluroso que 2023; sin embargo, se espera que lo más fuerte comience en los próximos meses; pero los apagones en San Pedro Sula ya empezaron.