Cierre de acceso a Chamelecón en horas pico es un hecho, dice Roberto Contreras

Las autoridades están claras de que este problema se resolverá con la construcción del libramiento de la ciudad, pero han asegurado que no hay dinero. Para Edgardo Menéndez, presidente de la Asociación de Transportistas de Petróleo del Norte (Atrapeno), las soluciones viales que se están buscando son permanentes porque se debe apostar al libramiento y otras obras complementarias.

Según Menéndez, es necesario que el Gobierno fije sus ojos en la ciudad y asignar recursos para construir el libramiento y otras obras, pues son proyectos que benefician a todo el país, no solo a la ciudad.

El alcalde Roberto Contreras explica que se han hecho estudios y el cierre del acceso a Chamelecón de 6:00 am a 8:30 am es una solución que dará resultado. “Lo que tienen que hacer en ese lapso es hacer el retorno por el puente a desnivel y luego ingresar a Chamelecón, no es que no se esté pensando en la gente de esa zona, sino que eso dará fluidez al tráfico” indicó. Explicó que aunque se coloque semáforo también se cerrará el acceso en el lapso de 6:00 am a 8:30 am.

En tres semanas empezarán a funcionar los controladores de tráfico y la duración del semáforo será de dos minutos en verde para las personas que vienen del sur hacia el norte, y 30 segundos para los ciudadanos que ingresan a Chamelecón por el sector de la gasolinera.

El alcalde manifestó que se contará con presencia de la Policía Municipal para salvaguardar la vida del peatón y disminuir el tráfico vial.

El pasado jueves se dio el cierre del giro a la izquierda, salida de Chamelecón hacia el sur y occidente. El retorno es en Funimaq.