“El agua y la basura deben ser manejados por la municipalidad”: Roberto Contreras

En siete años se termina la concesión del agua y el contrato de servicios por recolección de la basura, ¿cuál es su punto de vista?

Soy el administrador de la ciudad y por experiencia propia en algunos servicios que dejamos de ceder, como es chapia y poda de la ciudad, que en el 2022 representó cerca de L160 millones, este año se ejecutará con 30 o 40 millones de lempiras, representando un ahorro estimado de L120 millones para la ciudad. Con eso hemos tomado fondos para la compra de mochilas para los niños y obras. El dinero nos rinde más.

Algunos economistas dicen que se debe seguir con la concesión, otros que deben volver a la municipalidad. ¿Qué piensa?

Yo soy de la idea que todas las concesiones y contratos que fueron otorgadas en administraciones anteriores deben de volver a la municipalidad de San Pedro Sula, pero no politizadas, sino vistas como empresa privada y que tengamos un equipo que le dé respuesta a la ciudad.

¿Está satisfecho con el trabajo de la concesionaria Aguas de San Pedro?

Tenemos algunas desavenencias con la empresa Aguas de San Pedro, porque hay muchos desarrollos urbanísticos parados porque no tenemos pegues hidráulicos, no tenemos conexiones sanitarias y aparte de eso no se han construido, aunque está en el contrato, las plantas de tratamiento y sus colectores. Prácticamente, al no hacer esto la concesionaria solo vendió el agua pero no hizo el trabajo para el que se le concesionó el servicio que era mejorar la ciudad en su capacidad de no contaminar el mar, los ríos y prácticamente esta concesión deja muy poco a la ciudad y ellos se llevan mucho.

¿Hay incumplimiento del contrato en la concesión del agua de ambas partes?

En este caso se dieron los terrenos lamentablemente permitieron que se invadieron y la concesionaria nunca hizo nada. Nosotros somos la administración que hemos estado más cerca de ellos y podemos darnos cuenta qué cumplieron y qué no cumplieron. En este caso, lo que estamos viendo nosotros es que todos los terrenos valorados en unos L70 millones en aquellos tiempos se hicieron colonias nuevas y eso no está bien porque la ciudad sigue perdiendo. Seguimos contaminando el Chamelecón y los arrecifes de Honduras.

Y en el caso del contrato de servicio de recolección, manejo y disposición de desechos, ya sabemos todo lo generado a la ciudad por las demandas, ¿cómo lo ve?

Si se hace de una forma profesional, responsable y con el debido equipo definitivamente va a ser más rentable para la ciudad que lo ejecute la municipalidad a que lo haga una concesionaria. Lo estamos viendo ya en algunos servicios concesionados que los hemos recuperado y pienso que sería una buena oportunidad porque bajarían los costos operativos de la municipalidad, habrían más beneficios para los ciudadanos y podemos tener un mayor rendimiento en las finanzas. Hemos aprendido en el camino y definitivamente lo que se tiene que evitar es la politización en esos temas buscando lo mejor para la ciudad y los sampedranos.