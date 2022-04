Se graduará de criminóloga en EUA tras huir de la violencia

Este tiempo no fue fácil porque fue enviada a un albergue de niños y se aferró a Dios para que le diera gracia para poder quedarse en ese país.

“Fue difícil cuando llegué, pues me enviaron a un albergue, me dio varicela en ese tiempo, a la trabajadora social le expliqué mi situación y que había crecido sin padre y comenzaron a armar mi caso. En 2016 viajé a California y comenzó mi proceso ante Migración y el juez. Yo mantenía una intimidad con Dios, sentí su respaldo, un obrar de Él, porque unos abogados me contactaron para representarme y para obtener mi residencia no tuve que poner ni un centavo, incluso la abogada me pagaba los permisos de trabajo, ella decía que yo era una niña diferente para ella y veía potencial en mí”, comentó.

La joven con alegría mencionó que aún desconoce quién pagó su boleto de avión de Texas a California cuando comenzó ese proceso ante el juez.

“Estoy tan agradecida con Dios, por las personas que ha puesto a mi alrededor desde que entré a Estados Unidos”, comentó.

Aunque era bachiller por el Intae, Sánchez tuvo que hacer tres años en el High School para aprender inglés y aspirar a ingresar a la universidad. Esa educación la recibió en el Maya Angelou Community High School.

Cercana a su graduación, los docentes y estudiantes querían hacer un mural inspirador sobre los adolescentes migrantes que llegan a estudiar a ese lugar, y entre todos los perfiles, escogieron la historia de la catracha.