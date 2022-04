El narcotraficante hondureño Juan Ramón Mata, quien fue capturado en Tegucigalpa el 5 de abril de 1988 y llevado a Estados Unidos, donde cumple cadena perpetua, le solicitó este martes ayuda a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para poder regresar a su país.

En una carta difundida por medios locales de prensa, Mata recuerda que “este 5 de abril se cumplen 34 años” de su “secuestro y entrega a los Estados Unidos de Norteamérica, en abierta y flagrante violación de nuestra Carta Magna, ya que en ese momento no existía la extradición” en el país”.

“Hoy tengo 77 años de edad, he perdido la visión de un ojo por glaucoma, soy usuario de oxígeno permanente. Tengo problemas en la columna y rodillas, lo cual me obliga al uso de andador para poder desplazarme. He perdido casi toda mi dentadura. Sumado a esto presento un deterioro general de salud inherente a mi edad”, subraya el mensaje de Mata a Castro.