El Registro Nacional de las Personas (RNP) y el proyecto Identifícate continuarán este fin de semana con la entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI) en su horarios habitual en San Pedro Sula y el resto de los centros de distribución en el país.

En Mall Multiplaza el horario de atención es de 8:00 am a 4:00 pm para el sábado y domingo, aunque las filas cierran a la 1:00 pm, es decir que quien no esté formado antes de esa hora no será atendido.

“Hacemos eso porque sino es imposible darnos a basto, con la gente que qued hasta esa hora las atenciones terminan hasta las 5:00 pm o 6:00 pm”, explicó Carlos García, encargado del proceso en la ciudad.

Detalló que la atención preferencial para personas de la tercera edad y con discapacidad es de 8:00 am a 1:00 pm durante el fin de semana y de lunes a viernes se extiende hasta la 1:00 pm.

“El último día de entrega por parte del proyecto será hasta el próximo sábado antes de las elecciones, después las identidades que no se pudieron entregar pasarán a los registro municipales”, agregó García. En la Capital Industrial faltan por reclamar unas 50,000 nuevas identidades.