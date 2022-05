Emprendedor gana la motocicleta del sorteo de LA PRENSA e Italika

Un emprendedor sampedrano fue el afortunado ganador de la motocicleta Italika FT150 TS que LA PRENSA junto con Italika sortearon para premiar la fidelidad de los lectores de este rotativo.

Ángel Cabrera (de 28 años) logró llevarse el premio tras llenar cuatro formularios de participación durante el mes que duró el concurso, en el que además se rifaron bonos de combustible de hasta L500 y suscripciones trimestrales para la edición impresa de LA PRENSA.

El joven, además de trabajar para una empresa, se dedica a la reparación de celulares, negocio que demanda que tenga que moverse a diferentes puntos dentro y fuera de la ciudad, sin embargo, esto era algo que se le dificultaba debido a que no contaba con un medio de transporte.

“Después de salir de mi trabajo me dedico a lo propio, no tenía vehículo propio y me tocaba moverme en transporte público o mis compañeros me llevaban”, relató el ganador.

Cabrera dijo que estuvo a punto de quedar fuera del concurso, ya que entregó los formularios un día antes que cerrara. “Realmente no estuve pendiente del sorteo, no me lo esperaba, ese día me llamaron en la tarde para decirme que había ganado y la verdad fue inesperado, estaba trabajando y quedé muy sorprendido, le pregunté a la persona que me llamó como 10 veces si era verdad. Agradezco a Dios por esto”, dijo.