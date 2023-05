“Hay muchas madres luchadoras que somos capaces de cumplir todas nuestras metas”

Ángela Castro Matamoros , de 52 años, no pudo evitar que las lagrimas rodaran por sus mejillas al ver el video donde relata todo lo que ha logrado en 32 años de trabajo en la maquila.

“Fue mi primer y ha sido mi único trabajo, estuve seis meses como operaria, luego fui supervisora de línea, coordinadora de producción y hoy lidero sola la planta en el departamento de producción”.

Castro compartió que cuando comenzó a trabajar tenía estudios de primaria, luego estudio bachillerato por madurez, también secretariado hasta convertirse en Licenciada en Gerencia de Negocios.

Además, sus jefes la mandaron a capacitarse a Estados Unidos, país donde pronto volverá pero esta vez acompañada de toda su familia y por turismo.

“A raíz del trabajo que he tenido en la maquila, he ido obteniendo muchos logros, porque se me abrieron puertas en el trabajo y yo fui abriendo puertas en mi vida personal”, contó.