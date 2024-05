“Pasamos huracanes, temblores y huelgas, pero no dejamos de servir”: enfermeros

Nidia Ochoa es una mujer ejemplar que en agosto cumplirá 50 años se servir a la población en el hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), convirtiéndose en la enfermera de mayor trayectoria en San Pedro Sula.

De trato cálido, Ochoa compartió que su deseo de ser enfermera surgió cuando era niña, ya que admiraba la labor que realizaban las enfermeras en el hospital.

Al crecer decidió formarse como enfermera auxiliar en la escuela del hospital Leonardo Martínez Valenzuela, pese a que su madre quería que fuera maestra.

Meses después de su graduación fue enviada a realizar unas prácticas de laboratorio en el IHSS, donde fue contratada por la institución gracias a su destreza.

Acerca de los retos que ha enfrentado, dijo que han sido mucho, pero que nada ha impedido que atienda a sus pacientes, incluso cuando no ha tenido transporte ha caminado desde su casa hasta el hospital. “En el hospital hemos pasado huracanes, temblores y huelgas, pero nunca hemos dejado de servir”, expresó.

En sus anécdotas se encuentran momentos felices viendo a sus pacientes recuperados, pero también otras que le han roto el corazón. “Es duro que un paciente lo agarre y le diga ‘no me deje morir’ y no poder hacer nada para salvarlo”, dijo con voz entrecortada.

Agregó que aún no quiere jubilarse, ya que ama su profesión. A sus 65 años, Nidia llega todos los días a las 5:30 am al IHSS para atender a los pacientes, pese a que su hora de entrada es a las 7:00 am.