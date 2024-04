Colector en la Honduras da paso a proyecto Fifa de un millón de dólares

A pesar de que el Gobierno central no paga los fondos que por ley corresponden al municipio, los proyectos de infraestructura no se detienen.

El alcalde Roberto Contreras dijo a LA PRENSA que la deuda del Gobierno con los sampedranos asciende a L233 millones. “Liquidamos, cumplimos los requisitos y enviamos todo, pero ni así pagan”, dijo.

Explicó que “no quisiera pensar que eso es un ataque directo al alcalde porque no es a mí al que le hacen daño al no mandar las transferencias. “A quien le hacen daño es a San Pedro Sula, porque se dejan de hacer estas obras tan importantes, se deja de reparar escuelas, se deja de prestar atención en salud y no entiende por qué razón el Gobierno central sigue enconchado en no mandar los 233 millones de lempiras que por obligación le corresponden a San Pedro Sula”.

Entonces, sin darse cuenta el gobierno ha convertido a San Pedro Sula en el duro Irak y a Tegucigalpa en la pequeña Disneylandia que disfruta los impuestos de los sampedranos”, criticó.

“Continuamos ejecutando obras con fondos propios, hemos pagado cerca de L700 millones a préstamos de la administración pasada a la banca local y todas nuestras finanzas están robustas. Hoy en día podríamos decir que nuestras finanzas reflejan un saldo positivo de más de L700 millones de lempiras.