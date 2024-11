Aproveche los últimos días de descuentos en Llantilandia

Como cada año en noviembre, Llantilandia ofrece promociones en llantas para vehículos livianos, camioneta, pick up, equipo pesado, tráiler y todo tipo de automóvil.

Diana García, jefa de Mercadeo de Llantilandia, dijo que estas rebajas están vigentes desde hace varias semanas y culminarán el domingo 01 de diciembre en la tienda ubicada en bulevar Los Próceres.

“Estamos atendiendo en horario normal, de 7:30 am a 5:00 pm de lunes a viernes. El sábado de 7:30 am a 3:00 pm y el domingo la única tienda abierta es la de Los Próceres que atiende de 9:00 am a 3:00 pm”, detalló García.

Indicó que al momento de su compra, un asesor de ventas le ayuda a mejorar la experiencia, brindándole indicaciones y aclarando todas las dudas que el cliente pueda tener al momento de su visita.

El armado de las llantas es sin costo adicional, sin embargo, usted puede realizar su alineamiento y balanceo con los técnicos de las tiendas a un precio mínimo y especial.

Llantilandia también le ofrece rines de lujo, lubricantes y cambio de aceites en algunas de sus tiendas. Actualmente tienen agencias en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choluteca, La Ceiba, Siguatepeque, Puerto Cortés y El Progreso.