Abonados exigen mejor servicio de energía sin reducir el consumo

Ante los constantes y prolongados cortes de energía, los abonados parecen tener solo dos opciones: la compra de plantas generadoras y tratar de reducir el consumo de energía para aminorar la demanda y que no haya daños en los sistemas.

Sin embargo, esta opción al igual que la compra y mantenimiento de las plantas generadoras no es accesible para muchos. El sector de la micro, pequeña y mediana empresa se ha visto obligado a adquirir una planta generadora para seguir produciendo.

En tanto, los cortes de energía no programados se seguirán dando, impactando de manera más fuerte en el valle de Sula, según expertos.

4.11% Es el aumento de la energía proyectada para San Pedro Sula durante este verano. Las horas de mayor consumo son de 11:00 am a 1:00 pm y de 6:00 a 9:00 pm.

“Así se debe hacer, todo el país ahorrar energía innecesaria. Mucha gente a plena luz del día tiene focos encendidos, dejan ventiladores encendidos, sin necesidad, así hay muchas cosas en el hogar que uno desperdicia la electricidad”, opinó Gerardo Lontero en Facebook de Diario LA PRENSA.

Varela Altobelly comentó: “Es buena idea que en las casas se ahorre energía, el problema es que cuando llega el recibo de la luz, aunque no se use la luz, siempre le sale el mismo saldo, y si no, hasta un poco más”.

Un usuario identificado como Allan opinó que generalmente cuando a un cliente no le gusta el servicio que recibe se cambia a otro proveedor, pero con la energía es imposible, ya que solo es la Enee que la proporciona, así que es la estatal la que debe buscar satisfacer las necesidades de los clientes.