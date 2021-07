Desorden durante entrega de DNI en modalidad de cita

San Pedro Sula

Ciudadanos que han intentado reclamar su nuevo documento nacional de identificación (DNI) a través de la modalidad de cita, denuncian desorden y falta de coordinación al momento de intentar retirar el documento.

El fin de semana, los centros habilitados para la entrega de la identidad estuvieron abarrotados, lo que provocó enormes filas y desató además la molestia de quienes a pesar de haber llegado a la hora especificada en su solicitud en línea no pudieron obtener la cédula debido a que no fueron respetados los horarios programados.

“Me tocó regresar el lunes porque el sábado me vine a hacer fila desde las 7:00 am porque tenía mi cita para las 8:00 am y eran las 11:00 am y todavía no me atendieron. Si uno hace cita espera que sea más rápido, pero es todo lo contrario”, alegó Francisco Ortega, sampedrano.

Xiomara Cruz, residente de una colonia del noroeste de la ciudad, manifestó haber tenido el mismo problema, pues pese a tener su cita no logró reclamar la tarjeta después de esperar más de cinco horas.

Larissa Gonzales, relacionista pública del proyecto Identifícate, detalló que para hacer la cita se ingresa al link rnp.hn/entrega_dni_cita/, ahí el usuario elige la fecha y hora para reclamar la tarjeta y el sistema selecciona el centro más cercano a su vivienda. Para verificar la ubicación de su identidad el enlace es entregadni.rnp.hn/dni/#/, una vez inserte su número de identidad le aparecerá la información de donde está su DNI y los días en que puede solicitarlo.