Kimchi, tesoro coreano: conoce sus innumerables beneficios para la salud

“En la región montañosa de las provincias del norte donde no se dispone de frutos del mar, se sustituyen por caldo de carne”, señala.

El alma de la cocina coreana es tan particular como las tradiciones de cada familia, ya que a pesar de elaborarse a partir de ingredientes base, hay más de cien estilos de kimchi, de acuerdo con el texto “El Arte de la Fermentación”, del autor especializado Sandor Ellix Katz.

Chiles rojos, ajo, cebolla y sal, son hilos conductores en la preparación de esta conserva que muchos consideran de uso milenario; sin embargo, el doctor Michael D. Shin, especialista de la Universidad de Cambridge, sustenta que la tradición detrás de este fermentado aún no cumple 200 años.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El kimchi es un fermentado vegetal omnipresente en las mesas coreanas, donde no se concibe ningún alimento sin su compañía. Es un elemento tan importante en su cultura culinaria, que en 2008, cuando el país envió su primer astronauta a la Estación Espacial Internacional, éste llevó consigo un kimchi específicamente diseñado para la misión.

“La microbiota juega un papel determinante en la salud física y mental: además de generar el 90 por ciento de la serotonina de nuestro cuerpo, interviene en procesos relacionados con metabolismo, autismo, enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, cardiovasculares y cáncer”, detalla Conconi.

Según la experta, la comida ultraprocesada genera permeabilidad en el intestino, el cual se desarrolla cuando las células se abren un poco y permiten que penetren toxinas y se desarrollen algunas enfermedades. Para prevenir la permeabilidad, la especialista reconoce a los alimentos fermentados como el kimchi, aliados en la dieta.

CONSÉRVALO Y DISFRÚTALO

A pesar de que una de sus características es la versatilidad para acompañar casi lo que se te ocurra, Seo explica que hay tres métodos principales para usarlo: “Puede utilizarse directamente del frasco para acompañar comidas muy refrescantes como aguachiles, hervido en agua para acompañar estofados y caldos, y si se busca bajar un poco su acidez, puedes saltearlo en aceite y agregar a quesadillas o burritos”, afirma la empresaria.

De acuerdo con Seo, el nivel de madurez también se puede tomar en cuenta para saber cómo prepararlo: el más maduro para estofados y platos de mucha cocción, el fresco puede comerse, incluso, a cucharadas.

Para distinguir la calidad como todo un experto, Seo Ju sugiere tomar en cuenta consistencia, color y acidez. “Si no se domina la técnica, puede no ser muy firme, también es importante poner atención al color, ya que un kimchi tradicional coreano es rojo profundo y los chiles nacionales no expresan su tonalidad característica.

“Por otro lado, el aroma y acidez están relacionados con su frescura y conservación. El tiempo desarrolla probióticos y estos le van imprimiendo cada vez más acidez”, explica Ju Park.

