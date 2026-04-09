¿Tu inversión es segura? Realiza este test y descubre si hay señales de riesgo

Promesas de dinero rápido y sin riesgo circulan cada vez más, pero no siempre reflejan una inversión real ni transparente

¿Tu inversión es segura? Realiza este test y descubre si hay señales de riesgo

En Honduras, los fraudes piramidales son las redes que mayor captación de víctimas.

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 13:46 /
Redacción

En medio de la búsqueda de ingresos adicionales, cada vez son más comunes las ofertas de inversión que prometen ganancias rápidas y seguras. Este tipo de mensajes suele generar confianza inmediata, pero esa combinación "alto rendimiento con poco riesgo" es una de las señales más frecuentes de alerta.

Casos como el Koriun, Goarbit, Unifin, entre otras, se presentan como oportunidades exclusivas, con ganancias rápidas y seguras, lo que puede generar interés inmediato, en su mayoría estas propuestas no explican con claridad comprobada de dónde provienen las ganancias o dependen de sumar nuevos participantes para sostenerse.

En contraste, una inversión legítima detalla sus riesgos, condiciones y el origen de su rentabilidad, además de contar con respaldo y documentación verificable. Estas entidades financieras son reguladas y no garantizan resultados fijos, lo que permite al usuario analizar la información antes de decidir.

Antes de tomar una decisión, verificar y pedir información es clave. A continuación, puedes revisar un test interactivo que te ayudará a identificar señales de alerta. Su uso es orientativo y educativo:

Test interactivo

¿Te ofrecen una inversión real o una posible estafa financiera?

Responde este cuestionario orientativo para detectar señales de alerta y contrastarlas con cómo operan las inversiones legítimas.

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Alerta principal

Señales típicas de una estafa

  • Promesas de dinero fácil o garantizado.
  • Explicaciones vagas o difíciles de comprobar.
  • Ingresos ligados al reclutamiento.
  • Presión para invertir rápido.

Cómo opera una inversión legítima

  • Explica riesgos, costos y condiciones.
  • Tiene respaldo y datos verificables.
  • Genera valor por actividad real.
  • No vive de sumar gente nueva.
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