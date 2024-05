$!Policía Militar seguiría a cargo de las cárceles, pero sectores exigen transición al INP

Tegucigalpa, Honduras.

A menos de dos meses de concluir el primer año de intervención de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en los centros penales, expertos en seguridad reconocen la recuperación -en gran medida- de la gobernabilidad en el sistema carcelario, pero enfatizan en que es hora de que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) tome las riendas y marque un nuevo rumbo a partir de julio próximo.

LA PRENSA Premium conoció de manera extraoficial, a través de fuentes ligadas al sistema penal, sobre la posible extensión del estado de emergencia en las cárceles de Honduras, lo que mantendría a los militares a cargo de las prisiones por seis meses o inclusive, un año más.

Sin embargo, expertos argumentan que las fuerzas militares no cuentan con la capacitación ni experiencia para tratar con la población penitenciaria y sus desafíos. Lo ideal es que las cárceles sean manejadas por civiles que hayan sido especializados en carreras penitenciarias, además de que precisamente por eso existe la entidad (INP).

“Sí se ha visto un cambio desde la gestión de los militares, hay que reconocerlo, pero lo que no vemos como bueno en el sistema es que no se hayan creado las condiciones para la transición al INP, o no tenemos información si se está haciendo. Lo digo en el sentido de que se requiere una estructura organizativa que corresponda a especialidades”, expresó Luis Maldonado Galeas, coronel en condición de retiro.

”No debe ser ni la policía ni los militares los que estén a cargo de las cárceles, sino el INP. Esto requiere altos niveles de demanda y autoridad, por lo que la Escuela de Formación de Agentes Penitenciarios debe tener la formación de los liderazgos y especialidades para que la estructura esté completa”, agregó Maldonado.

Por su parte, el abogado Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo que “se ha percibido una mejoría en el ámbito de control y reducción de incidentes a lo interno, han tenido una mejor capacidad que la Policía Nacional cuando tuvo la administración de los centros penitenciarios, pero el ente encargado es el INP y el plan de transición debe contener las recomendaciones necesarias para que inicien una administración eficaz”.

Sin embargo, el problema es la falta de fortalecimiento de la institución, como la capacitación constante de sus miembros, el suficiente recurso humano y adquisición de nuevas tecnologías en las cárceles, lo que impacta en el funcionamiento del sistema penitenciario que cada vez va en picada.

En el transcurso de su administración, el gobierno otorgó a las fuerzas militares la responsabilidad de reclutar, entrenar y preparar a un contingente de al menos dos mil nuevos custodios para los centros penitenciarios, tal como lo exige la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Según los registros hasta enero de 2024, se había completado la formación de mil agentes y 26 oficiales penitenciarios.

La gestión de las fuerzas militares, caracterizada por su rigor y disciplina, logró controlar las cárceles del país, luego de que la presidenta Castro declarara de estado de emergencia en los centros penales por distintos episodios de violencia y la fallida intervención de la Policía Nacional, así como de la comisión liderada por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.