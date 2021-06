Niña hondureña con excelencia académica en EEUU desea volver a las aulas

Redacción.

Un particular año lectivo esta por concluir para los estudiantes en los Estados Unidos, un periodo en el cual se han mantenido ausentes de las aulas.

No ha existido esa convivencia diaria con los compañeros y maestros, privándose de las alegrías, las travesuras y la convivencia, pese a ello, muchos niños como, Valeria Alexandra Espinal García (8), han maximizado su rendimiento y como consecuencia, fue reconocida como una de las mejores estudiantes en su escuela primaria.

Para la pequeña Valeria, el no poder asistir a sus clases regulares debido al COVID-19, le provocaba mucha tristeza, a su corta edad resultaba muy difícil, el comprender que ya no vería mas a sus compañeras, maestros y que, de un día para otro, se acabarían los juegos entre amigas, compartir las meriendas, hacer tareas juntas y tener platicas entre chicas, con el cierre del sistema escolar, le tocó vivir una etapa totalmente desconocida.

“Para mi era muy triste el no verlas, me sentía muy mal, estuve todo el año así, las extrañaba bastante, la única forma de saber de ellas era llamándoles por teléfono, pero no era lo mismo, lo que mas deseaba era que nos volviéramos a reunir”, explicó Valeria, quien reside en la ciudad de Miami. La pandemia dio paso a las clases virtuales, algo que, pese a su novedad, no representó ningún inconveniente para esta estudiante de honor.

“No me costó acostumbrarme, tampoco me aburría, era muy diferente; pero me gustaba un poco, nunca tuve problemas para levantarme y asistir a mis clases, siempre alistaba la computadora desde la noche anterior, las lecciones nunca fueron difíciles y si tenia alguna pregunta, mi mama me la respondía. Lo único que extrañaba era a mis amigas de la escuela”, indicó con una voz muy suave, la menor de origen hondureño.

Excelencia académica

Al termino del ciclo escolar, Valeria recibió una medalla por tener la calificación mas alta de tercer grado, un trofeo al obtener excelencia académica en cada una de las materias cursadas, por consiguiente, también recibió diplomas en Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, Lectura, entre otras asignaturas. Inclusive, debido a su alto coeficiente intelectual, también resultó sobresaliente, en las clases adelantadas que lleva de cuarto y quinto grado.

La jornada en la que recibió todos sus reconocimientos, representó la primera vez desde el arribo del COVID-19, que Valeria y sus compañeras volvieron a verse, la esperanza es que con la vacuna y la apertura inteligente que se lleva acabo, las aulas reciban a los estudiantes al final del verano estadounidense, posibilidad que llena de alegría a esta estudiante de honor.

“Lo del virus ya no me da miedo, hemos aprendido a vivir con ello y si hay que usar mascarilla lo hare con gusto, extraño mucho ir a la escuela, ver a mis maestros y compañeros, volver es lo que mas quisiera y me gustaría que ya fuera agosto 23 para regresar”, concluyó la pequeña genio.

