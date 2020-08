Aportaciones al IHSS se reducen en un 40%

San Pedro Sula, Honduras.

Debido a los despidos y suspensiones causados por la pandemia del covid-19, las aportaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) han disminuido en un 40%.

Esta institución recibía entre 900 y 1,000 millones de lempiras en aportaciones tanto del patrono como de los empleados. Actualmente ingresan unos 600 millones de lempiras, dijo German Leitzelar, miembro de la comisión interventora del IHSS.

“Las empresas están sin pagar, no por mora, sino por incapacidad de pago, y la suspensión de los trabajadores se ha reflejado en una disminución de los ingresos en un 40%”. En el Seguro Social hay 2.4 millones de afiliados, entre directos e indirectos, a quienes se les brinda atención médica, hospitalización, medicamentos, tratamientos como diálisis y oncológicos, más el pago de las incapacidades, según manifestó el interventor.

“Para la pandemia se tuvo que hacer otro presupuesto, que lo utilizamos paralelamente al general del Seguro Social, con fondos propios porque no depende de los tributos, porque no es parte del Gobierno, se administra y prestan los servicios con las aportaciones patronales y de los trabajadores”, explicó.

Las largas filas afuera del hospital del Seguro Social en San Pedro Sula para hacer los trámites de las incapacidades se comienzan a formar desde la madrugada para obtener un cupo. Muchos temen volver a reinfectarse del coronavirus.

El interventor manifestó que antes de la pandemia la institución había logrado la estabilización financiera, pero esto no permitirá seguir con la consolidación y el rescate.

Respecto al pago de incapacidades a recuperados del covid como por otras enfermedades, se informó que el IHSS estaba haciendo uso de la reserva económica, extremo que descartó Leitzelar. “No es cierto, se especulan muchas cosas. Si no hay una solución inmediata o a un corto plazo hay que buscar medidas. No es cierto que el Seguro Social puede colapsar, está enfrentándose a una situación difícil con la pandemia. Si las reservas se terminaran sí tendríamos problemas, pero eso lo tenemos que hablar en el Consejo Económico y Social con empleadores, trabajadores y Gobierno para tomar decisiones que permitan dar sostenibilidad a la situación de la pandemia”.

Pagos

Hasta la fecha, el IHSS ha entregado 9.5 millones de lempiras en incapacidades por covid a 5,000 derechohabientes.

El abogado Víctor Martínez, gerente del Régimen del Seguro de Previsión Social, indicó que más del 80% del pago de incapacidades que ha hecho la institución son a pacientes afectados por el coronavirus. Agregó que las hojas de trámite de incapacidad siguen llegando desde 7 hasta 28 días, conforme al criterio del médico.

“El 81% de los pagos de subsidios es por covid, pero la planilla por otras enfermedades e incluso por accidentes de trabajo ha bajado un 20%, pues muchas personas no están trabajando. Si antes de la pandemia pagábamos una planilla por incapacidad de cinco millones de lempiras ahora pagamos tres millones, y de esos tres millones el 81% es por covid”, aseguró Martínez. De los 9.5 millones de lempiras que hasta el momento se han pagado por este concepto, el 47% corresponde a San Pedro Sula.

Claves de las incapacidades 1. Máximo de Días de incapacidad Los médicos del IHSS emiten las incapacidades por covid-19 de acuerdo con la gravedad de los pacientes, y son 7, 14 y 21, con un máximo de hasta 28 días. 2. Tiempo de reclamo de incapacidades El derechohabiente tiene de plazo hasta un año para realizar el trámite de pago de incapacidad, conforme a lo explicado por las autoridades del Seguro Social. 3. Procedimiento Con la nueva modalidad, el derechohabiente es el encargado de llevar las dos hojas al IHSS. La hoja rosada la firma el patrono y la blanca es para el pago del subsidio.

“Hay dinero para el pago de incapacidades, no ha habido un impacto financiero tan grande en ese sentido. Muchos empleados no están laborando y por ende no se han incapacitado y no ha tocado pagarles. Hemos perdido un 40% de los ingresos regulares en la institución debido a las suspensiones y el cierre de algunas empresas”, agregó.

Protocolos

Muchos derechohabientes que padecieron covid manifiestan que pese a que en las pruebas salen positivos les indican que ya pueden reincorporarse al trabajo. Omar Jananía, gerente del hospital del IHSS en San Pedro Sula, explicó que hay protocolos que no solo los tiene el Seguro Social, sino que otras instituciones; entre ellas, si tiene una prueba rápida positiva y es asintomático son siete días de incapacidad

“Al octavo día viene al hospital, se le hace una evaluación clínica, no se le hace una laboratorial, puesto que seguirá saliendo positiva, técnicamente a los 14 días ya no es contaminante”. Agregó que hay una controversia porque la “empresa privada quiere que todos estén negativos y no van a poder estarlo porque no tienen anticuerpos, y son circunstancias difíciles de entender y aceptar”, explicó.

En el hospital de San Pedro Sula, desde tempranas horas del día, cientos de derechohabientes hacen enormes filas para ser evaluados por el médico y hacer el trámite de la incapacidad.

El microbiólogo Evelio Espinoza, encargado del laboratorio del hospital regional, dijo que aproximadamente son atendidas al día unas 400 personas y es un proceso minucioso porque es dinero lo que se entrega, y por ello la tardanza.

“Hay que llevar un orden y les entregamos un ticket donde se les indica el día específico para que sean atendidos conforme a la cantidad que el personal pueda atender”, expresó. Informó que los derechohabientes cuyas incapacidades fueron extendidas en abril, mayo, junio y julio pueden acudir, no así a quienes se les dio en este mes de agosto, ya que estos serán atendidos a partir de septiembre.