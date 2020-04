“Regresar al trabajo y abrir el comercio y la industria es peligroso”: Salvador Moncada

Tegucigalpa.

Salvador Moncada, laureado y connotado médico y científico hondureño, afirmó que las medidas de confinamiento aplicadas en Honduras han sido “importantes y urgentes”; pero advirtió que se debe tener cuidado en qué momento levantarlas porque podría ser muy peligroso, en vista de que “vamos estar viviendo picos de infección que nos van a obligar, cada tantos meses, a volver a cerrar la economía”.

Moncada, quien habló en exclusiva a Diario LA PRENSA desde su residencia en Londres, Inglaterra, adonde cumple cuatro semanas de confinamiento obligatorio, amplió sobre las investigaciones para encontrar una vacuna contra el COVID-19 y sus aportes a Honduras para enfrentar la pandemia con un calificado grupo de médicos y científicos hondureños.

Honduras está en un momento crítico de la pandemia de Covid-19, ¿cómo estamos en relación con otros países desde su punto de vista?

En general, nuestros países de América Latina van un poco atrasados con relación a los países de Europa y asiáticos y hay mucho que aprender de la experiencia de estos países. En este momento no estamos en una situación tan desesperada como se encuentran otros países como Italia y España. Entre otras cosas, las medidas que se están tomando posiblemente pueden frenar de alguna manera el desarrollo de la epidemia en los países nuestros, las medidas que se están tomando son importantes y son urgentes.

Perfil Salvador Moncada

Edad: 75 años

Lugar de nacimiento: Tegucigalpa, naturalizado británico

Profesión: Médico y científico

Cargo: Miembro de The Royal Society, Royal College of Physicians y Academy of Medical Scienc. Investigó los efectos farmacológicos de las sustancias vasoactivas.

¿Qué valoraciones hace del manejo de la pandemia en Honduras?

Creo que se está haciendo lo más que se puede con respecto a la preparación, hay una infraestructura de salud y hospitalaria débil en nuestro país que se está tratando de reforzar. En ese sentido, el apoyo de la Universidad Nacional y la empresa privada es muy importante para crear las condiciones que nos permitan atender a los pacientes más necesitados en la situación grave que puede desarrollarse; pero que no estamos todavía en ella.

¿El confinamiento es la mejor medida para frenar los contagios?

Creo que el confinamiento es una medida importante en este tipo de situaciones, es la única forma de frenar la expansión del virus en la población, el problema es que si solo se hace confinamiento y no se hacen otras cosas, entonces el confinamiento no tiene el resultado que debía tener. Esta medida debería estar acompañada de un test general de la población lo más amplio posible para tratar de identificar a la gente que está infectada y la gente que tiene que ser aislada para tener los dos grupos y poder pensar en el futuro cercano en el posible regreso al trabajo. El confinamiento solo no puede llevar a una solución del problema, deberíamos estar haciendo una gran cantidad de testeos en la población para saber adónde estamos con el proceso infeccioso.

Salvador Moncada dice que una vez aprobada la vacuna se deben distribuir billones de dosis en todo el mundo.

¿Cómo analiza que Tegucigalpa tenga un relativo número de casos y Cortés y San Pedro Sula sean el epicentro de la pandemia?

Seguramente, las diferencias entre Tegucigalpa y San Pedro Sula tienen que ver con las diferencias en la ciudad, la densidad de población y la actividad económica. Creo que en general lo que hay que hacer es tratar lo más antes posible hacer el testeo (pruebas rápidas y PCR) de la población, identificar dónde están los focos de infección para aislarlos y separar a la gente que no está infectada.

Aquí expertos han recomendado masificar los test rápidos, ¿usted cree que esta sea una buena estrategia?

Esa es la estrategia que debería de acompañar el encerramiento de la población, ahora hay una cosa muy importante, en los países desarrollados funciona bien, pero nosotros tenemos una gran cantidad de población pobre que no puede encerrarse y no puede subsistir si no trabaja, y le estamos pidiendo que vaya a la casa, cuando en muchos casos no tiene ni casa y, en otros, si no sale a vender algo no tiene qué comer ese día. Creo que el apoyo a la población es muy importante desde el punto de vista de la alimentación, que debería estarse atacando para que la gente no se nos muera de hambre en vez de morirse del virus.

Honduras está en la fase en que es obligatorio usar cubrebocas.

¿Por qué Honduras registra una alta tasa de mortalidad por COVID-19?

Eso obedece fundamentalmente a que no se está haciendo un testaje (pruebas) amplio de la población, debe haber muchos casos no detectados y mucha gente que es positiva que no se cuenta en los números. Yo creo que la infección es mucho más amplia de lo que se conoce y, además, se sabe por los datos internacionales que hay un porcentaje de gente que está infectada y que no tiene síntomas y que lo único que hace es pasar la enfermedad, y esa gente no se cuenta, por eso creo que la mortalidad es más baja de lo que parece y los números que se tienen ahora, pues la cifra de infectados es mucho más grande de lo que se está reconociendo por el momento.

Usted ha estado colaborando con un equipo científico en Honduras, ¿en qué ha consistido ese trabajo?

Fundamentalmente hemos estado apoyando el esfuerzo que está haciendo la Universidad y el sector privado para tener una iniciativa que respalde cualquier iniciativa positiva que tenga el Gobierno. Fundamentalmente estoy interesado en el estudio planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de medicamentos que pudieran tener un efecto positivo y que vale la pena estudiarlos para atacar el virus.

¿En qué consiste el ensayo solidaridad de la OMS del que usted es parte?

Es un estudio multicéntrico, multinacional, planteado por la OMS de medicamentos que han sido sugeridos como potenciales tratamientos para la enfermedad; es decir, la Hidroxicloroquina, medicamentos antivirales y un Interferón, que también se ha dicho que funciona, esos son datos anecdóticos y se necesita hacer un estudio randomizado, que es lo que está planteando la OMS en varios países para tener una respuesta real de que sí funcionan o no. De momento, en América Latina hay varios países que han expresado su deseo de participar, Honduras ya está participando, y Brasil, Perú y Argentina están por entrar al estudio. Necesitamos estudios randomizados para ver si estos medicamentos funcionan para no estarle dando a la gente cosas con respecto a las cuales solo tenemos datos anecdóticos.

¿Puede ser esperanzador este ensayo mientras se descubre una vacuna para el COVID-19?

Ahí es donde está la carrera, si lográsemos encontrar alguna medicina que no cura, pero que disminuye la severidad de la enfermedad por un 30 y 40%, tendríamos menos gente que necesita entrar a cuidados intensivos, y ya ese sería un gran logro. La vacuna es una cosa a más largo plazo. En Inglaterra, esta misma semana se están haciendo las primeras, pero una vacuna toma mucho tiempo en desarrollarse, y si es que funciona y si es que es segura, no va a estar lista para uso internacional en menos de 12 o 16 meses a partir de ahora, y hay que decir claramente que no sabemos si la vacuna va a funcionar o no.

¿Cuánto tardaría que la vacuna llegue a países pobres como Honduras?

Ya hay varias en desarrollo en China, EUA y Europa. Si hay una vacuna efectiva creo que debería haber un acuerdo internacional para financiar no solo la producción de billones de dosis, sino también la distribución en todo el mundo, incluyendo a nuestros países.

¿El coronavirus podrá erradicarse o debemos aprender a convivir con él por mucho tiempo?

Es difícil en este momento saber exactamente lo que podrá pasar, pero una actitud correcta sería pensar que este es un virus que va a continuar existiendo en la población. A menos de que una vacuna sea muy eficiente y la logramos darla a la mayor parte del mundo, la posibilidad de que el virus subsista está ahí, pero se sabe que hemos logrado erradicar otras enfermedades, y esta con una vacuna eficiente distribuida ampliamente en el mundo podría también erradicarse.

Hay un debate mundial con relación a que el COVID-19 es un virus creado por el hombre, ¿usted qué piensa?

Creo que no hay un debate mundial, hay gente que ha dicho eso, y los medios de comunicación están divulgando esa información, con respecto a la cual no hay ninguna evidencia. Los científicos han dicho claramente que este no parece ser un virus construido, que es parte de una familia de coronavirus que ellos los conocen muy bien y creo que habría que dejarle a los científicos la oportunidad de decirnos qué pasó antes de estar haciendo acusaciones que no ayudan y que encienden una situación política que no deberíamos tener y que no ayuda para controlar esta pandemia.

¿Vendrán nuevas oleadas de COVID-19 después de los primeros contagios?

Depende de cómo lo manejemos y de que logremos tener una vacuna que sea eficiente, efectiva y que la podamos distribuir universalmente.

¿Qué lecciones nos debe dejar esta pandemia a los hondureños?

Creo que hay que pensar más en los intereses nacionales en general, pensar más en la necesidad de superar la pobreza y mejorar el nivel económico, de invertir en salud, de infraestructura que proteja a la población y tratar de construir una sociedad más justa y más igualitaria que la que tenemos en este momento.

¿Qué lecciones deja también a la comunidad médica y científica?

Se ha aprendido mucho, aunque ha habido pandemias anteriormente, pero incluso los países desarrollados se habían descuidado completamente en los últimos años frente a la posibilidad de una pandemia, y eso los ha encontrado desprotegidos, por eso podemos ver los grandes problemas en los hospitales de los países desarrollados, precisamente por haber descuidado esa protección.

¿En el futuro vendrán otras pandemias similares o peores que esta?

La especie humana, que es una especie animal, está sujeta a este tipos de problemas, como todos los seres vivientes. ¿Qué va a haber otras pandemias? Sí, seguramente; ¿de este tipo?, también, o ¿de otro tipo?, posiblemente. Entonces hay que prepararse e invertir en tener protegida a la población.

¿Qué mensaje deja a los hondureños en este momento difícil?

El hondureño es un pueblo sufrido, pero es un pueblo con mucha resistencia, que va a necesitar mucho de eso en las próximas semanas y meses, y que como hondureño le deseo a mi gente todo lo mejor en una situación tan dura.