Claves para una buena relación de pareja  

SAN PEDRO SULA.

Cada vez que comenzamos una relación lo hacemos con el firme propósito de vivir una experiencia agradable, inolvidable y, sobre todo, esperamos sentirnos cómodos con quien escogemos como pareja, sin embargo, hay algunas cosas a las que todos deberíamos aspirar a la hora de comenzar un nuevo romance. Aquí verás cuáles son a continuación:



1. Confianza y respeto

La confianza es una de aquellas cosas que ni todo el dinero del mundo puede comprar y que, sin embargo, resulta fundamental para poder construir una relación, pues sin ella no podremos optar por el respeto. Y lógicamente esto se construye a diario; ten siempre presente que una vez que la desconfianza se instala entre una pareja, es muy difícil volver a recuperar la tranquilidad.



2. Amor incondicional

Aunque suene cliché, nadie puede amar si es que no se ama a sí mismo. Debes tener en cuenta que mereces estar con alguien que sea capaz de ver lo mejor de ti y que aún conociendo tu lista de defectos, decida quedarse contigo para hacer de la vida una aventura sin fin. Por favor, nunca te conformes con menos.



3. Felicidad

¿Para qué estar en pareja si no es para ser feliz? Cuando hago referencia a ser felices, por favor, olvida todo lo material. Me refiero a la felicidad que les brinda el solo hecho de estar juntos, de contemplar detalles pequeños, de ver cómo el otro crece, y de lo mucho que han luchado para crecer como pareja. Lo material viene y va, pero la complicidad es algo que les debe permitir mirarse y sentir lo afortunados que son por tenerse para compartir cada día de su vida.



4. Sentimiento de protección y complicidad

¿Hay algo mejor que recibir un abrazo apretado de quien amas luego de un día difícil? Sentirse apoyado y amado es uno de los aspectos más relevantes a la hora de estar en pareja. Nada se compara a la sensación de sentirse amado aunque estés en el peor momento de tu vida.



5. Momentos inolvidables

No importan las circunstancias, lo importante es que puedan ser capaces de salir adelante, escapándose de la rutina. Preparar viajes de última hora, subir juntos una montaña, andar en bicicleta, contemplar el atardecer o mirar las estrellas, son cosas que si bien son sencillas, pueden llegar a crear un mundo de diferencia a la hora de estar juntos.



6. Pasión

No existen amores sin pasión, sentirse deseados es uno de los aspectos más relevantes a la hora de estar en pareja. Mereces a alguien que sea capaz de valorar la libertad de experimentar la pasión de manera sana, amorosa y respetuosa.



No mereces a alguien que no sea capaz de brindarte todos esos aspectos básicos a la hora de amar. No te permitas caer en relaciones que estén lejos de brindarte sentimientos positivos, que no incrementen tu autoestima, que te alejen del amor propio y, sobre todo, donde no te valoren. Comienza amándote a ti para poder abrirte a vivir la experiencia de sentirse pleno.