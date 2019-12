¿Por qué las mujeres se cortan el pelo después de una ruptura?

El cabello para la mujer es su símbolo de femeneidad. Es considerado el marco de su rostro y cuánto más largo se use, socialmente es considerado mejor.



Otra buena razón para usarlo largo es porque se le ha hecho creer que así le gusta más a los hombres. Pero, ¿por qué las mujeres se lo cortan después de una ruptura amorosa?



La principal razón la explicó hace tiempo la célebre diseñadora Coco Chanel, “una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida”.



El término de un noviazgo o matrimonio es un buen motivo para tomar esa decisión. Ya que la mujer desea poner punto final a ese capítulo y comenzar con ilusión uno nuevo.



La psicóloga y escritora Patricia A. Farrell le explicó al sitio OkChicas que “cambiar la apariencia de nuestro cabello es una de las maneras más sencillas de modificar nuestro entorno y por consiguiente nuestra vida, pues es el aspecto que expresa quiénes somos y cómo queremos que nos vean.”



“Al modificar tu apariencia reconoces el amor propio que hay dentro de ti. Deseas verte bien, por dentro y por fuera. No lo haces por nadie más, quieres que las personas que te rodean sepan que ya no eres la misma de antes, que has dado un paso adelante y estás dispuesta a tener una nueva vida.”

La clave es verte diferente, para sentirte diferente y así querrás pensar, desear y actuar de la misma forma.



Es una catarsis. Algunos psicólogos cuentan que un cambio radical (por ejemplo, una mujer con melena larga se haga un corte masculino) es como un shock externo. Es a menudo un ejercicio de rehabilitación interior y también una manera de dejar de pensar en los problemas que tenían antes.



Lo realmente importante de un cambio de look, es hacer un cambio no solo en lo externo también en el interior. Autoanalizarse, descubrir la causa real del por qué de ese "corte" y dejar atrás en el pasado lo que nos lastima o impide avanzar.

Puede ser la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, el despido o renuncia de un trabajo, etc.



Puntos interesantes



1. “Cuando ocurren situaciones traumáticas, se generan unos cambios emocionales que van de la mano con los cambios físicos”, opina la psicóloga Angélica Pulido.



2. En los 90 el cantante Lenny Kravitz se cortó sus rastas luego de romper con Vanessa Paradis. “Necesitaba cambiar mi energía, entonces corté mi cabello. Ahora estoy creciendo energías nuevas”.



3. Según la escritora Renee Englen, también puede ser un pequeño acto de rebelión, una forma de desafiar los roles tradicionales de género y las normas femeninas de la apariencia.