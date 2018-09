No se debe volver con el ex, la ciencia lo confirma

Desde hace algunos años se han realizado diversas investigaciones para conocer las consecuencias de retomar la relación con una ex pareja.

Uno de los estudios más citados es el de la Universidad de Kansas, liderado por la profesora Amber Vennum. Entre los resultados del mismo destaca que estas personas “tienden a estar menos satisfechas con su pareja, tienen mala comunicación y toman más decisiones que afectan negativamente la relación, tienen baja autoestima y sienten mayor incertidumbre sobre el futuro de la relación”. Son completamente impulsivos en la toma de decisiones, en especial las importantes en la vida como comprar una casa, mudarse a vivir juntos o tener hijos.

“Si estás en una relación intermitente antes de casarte, esta situación persiste durante el matrimonio”, advierte Vennum.

Para muchas personas resulta tentador volver porque sienten aún amor o codependencia emocional, porque no se dan cuenta que han caido en una especie de círculo vicioso, que solo los llevará a desgastar más la relación convirtiéndola a futuro en tóxica.

“Creo que la mayoría de las personas se separa hoy en día porque tiene una idea muy equivocada de lo que es el amor y vuelven por los mismos motivos erróneos", explica Isabel Menéndez, psicoanalista y autora del libro La construcción del amor (editorial Espasa).

Otro estudio valida el de Vennum y es más reciente. Se trata el del sitio online para la búsqueda de pareja, Parship. Estos encuestaron a 2.300 personas a quienes les preguntaron por qué volvieron con un ex.

El 70% de las mujeres admitieron que les habían dado una segunda oportunidad, “aún sabiendo que dicha relación no les convenía en absoluto”. Mientras que el 71% de los hombres dijeron que habían “retomado una relación, no por amor o cariño, sino simplemente por el hecho de no sentirse solos”.

Según detalla la psicoanalista María del Mar Martín, los motivos por los cuales las personas vuelven con su ex, son los siguientes y no tienen nada que ver con el amor:

Miedo a la soledad, sentir que la vida que te daba esa persona no te la va a dar nadie, autoengañarse creyendo que la historia que se acabó no era tan mala, creer que las cosas van a cambiar de forma mágica.

Las parejas con muchos años de convivencia por su parte suelen tener hijos, amigos y propiedades en común. “Y muchas personas eligen volver porque tras la ruptura se han quedado muy solos, sienten que lo han perdido todo”, concluye María del Mar Martín.

Si usted se encuentra en ese dilema de darle una nueva oportunidad a su ex pareja, analice estos estudios o mejor aún, haga un recuento de los motivos de las causas de sus anteriores separaciones. Si éstas no desaparecieron después de cada una de las reconciliaciones, ¿cree que un intento más lo hará?

Pero si insiste en darle un nuevo 'round' a la relación, le dará alivio saber que la profesora Vennum dio una luz de esperanza, indicó que si la pareja logra finalmente superar sus diferencias con madurez y compromiso, pueden llegar a tener un final feliz. ¡Suerte!