El primer paso es el inicio del camino del triunfo señalan los motivadores que conocen muy bien la conciencia y la conducta de las personas para tal afirmación. En estos días se ha dado repetido un primer paso, más importante porque se ha concretado, ha pasado de simple palabra y promesa, originada en coyunturas de emergencia, a ubicar un futuro deseable y sumamente necesario en el presente, consignando ese primer paso en el mundo oficial del presupuesto nacional.

Así ya se puede señalar y trazar esos tres grandes momentos, condicionantes entre sí, para lograr una meta que, en el caso que nos ocupa, ha llenado páginas por décadas, ha ocupado espacios por años y ha servido de leña para la demagogia en labia de políticos y funcionarios. Presupuesto, disponibilidad y ejecución, tres eslabones de una cadena que debe conducir a la realidad anhelada y soñada en el valle de Sula.

En la presentación del polémico nuevo presupuesto la voz oficial señaló que la represa hidroeléctrica y uso múltiples de El Cajón se halla en él presupuesto como elemento valioso para recuperar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Enee. “Ahora tenemos por lo menos el presupuesto y la voluntad política”. Claro que de buenas voluntades está lleno el camino del infierno.

Sin embargo, habrá que reconocer que se ha dado un paso en firme al que deben seguir los otros. Disponibilidad de recursos, que no se agoten en contratos para recuperar a la empresa de energía eléctrica y no alcance ni siquiera para actualizar los estudios. Además, el titular de la cartera de Energía anunció la cantidad destinada a la represa El Tablón en la cuenca del río Chamelecón, 2,500 millones de lempiras. Como dicen en el pueblo, “ahí vamos”. En lo referente a la cantidad habrá de tomar muy en cuenta su disponibilidad, pues una cosa es el presupuesto y otra el “money” contante y sonante para iniciar, continuar y completar la obra que no será de seis meses, ni un año, sino de tiempo mayor a la administración Libre, pero si iniciasen los trabajos de no retorno, habrá que reconocer la visión y el beneficio para el valle de Sula que no fueron capaces de emprender otros Gobiernos.

Hablar de El Tablón es recordar a sus gemelos Jicatuyo y Los Llanitos que constituyen el gran escudo del valle de Sula, protección de la población y ciudades, defensa del sector productivo y seguridad en infraestructura vial. No es poco lo que se juega en la aprobación del presupuesto, en la búsqueda y disponibilidad de recursos y la ejecución de una obra sobre la que se han venido haciendo estudios y hablando desde el huracán Fifí, en el siglo pasado.