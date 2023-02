Como amanecer claro o atardecer tranquilo ha sido confirmada la aprobación del financiamiento para la construcción de tres hospitales, necesidad que, entre tantas urgencias, no era considerada prioridad desde el primer momento, pues hasta el mantenimiento de equipo, quirófanos, medicamentos y contratación de personal han significado hasta el momento un gran calvario para la población. Bienvenida la noticia que no debe reposar en archivo ni condicionarla a las exigencias políticas partidarias.

España ha mantenido durante mucho tiempo la cooperación eficaz y permanente con comunidades del área rural de manera que en occidente queda el paso de una labor bienhechora en proyectos agrícolas, organización comunitaria y educación solidaria.

En concreto, el préstamo de 70 millones de dólares otorgado por el gobierno español a Honduras está destinado al área de salud. Tres hospitales y compra de equipo médico es el objetivo meta de la cooperación hispana, según han confirmado fuentes oficiales.

En vista de la grave situación en los centros asistenciales es preciso agilizar el “papeleo”, presentar los proyectos, cuya credibilidad son factor prioritario, pues no son lo mismo saludos y sonrisas protocolarias que la “fama” de la administración en los asuntos de Estado.

Unos cuarenta años han transcurrido en la Capital Industrial del país desde que se inauguró el hospital Mario Catarino Rivas y desde hace cuatro décadas la ciudad se transformó en el núcleo de otras urbes, Villanueva, Choloma, La Lima, a las que hay que sumar las demás poblaciones del valle de Sula, occidente e, incluso, del sector atlántico.

Admirable la labor del personal que atiende a los pacientes, pero las instalaciones no responden a la demanda. La atención a las necesidades se convierte en “milagro” no siempre reconocido.

Bienvenido el nuevo hospital con financiamiento español que, sin duda, será con bajos intereses y, al final, como en otras ocasiones habrá condonación con la condición de aplicar lo adeudado a reducir la pobreza.

Y aquí es donde “la burra botó a Genaro” como ocurrió con el perdón de la cuenta del milenio, el cual se hizo humo, aumentó la pobreza y comenzó una nueva carrera de endeudamiento, hoy “soga al cuello”.

Los otros dos hospitales serán construidos en Ocotepeque y Olancho para alivio de la población cuyos enfermos ya no tendrán que desplazarse.

Si a ello sumamos los estudios para el diseño, construcción y equipamiento para un hospital en Choluteca anunciados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, el desafío es descomunal, pero “obras son amores, no explicaciones ni razones”.