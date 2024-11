El multifacético Valle

Este prócer hondureño, de proyección continental, al igual que su contemporáneo Morazán, nació en Choluteca un 22 de noviembre de 1777. Siendo niño, su familia se trasladó a la ciudad de Guatemala, en donde estudió y maduró física e intelectualmente, hasta llegar a ser el hombre más instruido de la Capitanía General, merced a su talento innato y las múltiples influencias recibidas de sus maestros y de sus lecturas de los grandes exponentes europeos de la Ilustración y el Liberalismo.

Una constante en su praxis y cosmovisión fue su permanente estudio y reflexión respecto al destino de sus compatriotas y de la República Federal de Centroamérica.

Comprendía que la unidad de la nueva nación recién independizada de los imperios español y mexicano, radicaba en el progreso material, social, económico, educativo, como paso previo para la eventual unidad de la América Española.

Citemos algunos de sus escritos. En materia social: “Un operario, obrero o jornalero, no es un siervo: es un coproductor de la riqueza. No es una servidumbre lo que se

estipula: es un pacto el que se celebra”.

En Educación: “La instrucción pública es la fuerza o poder primero de una nación”.

En lo político- jurídico: “El hombre no es propiedad del hombre. Todos son individuos de un especie; en todos hay derechos que el movimiento del tiempo no puede hacer que sean proscritos. Si se han unido en sociedad no es para ser esclavos unos de otros.

Es para su procomunal. Las selvas serían preferibles a las poblaciones si en aquellas hubiera libertad y en estas esclavitud”.

Fue el primer gran periodista hondureño, fundando El Amigo de la Patria, en cuyas páginas incluía noticias locales e internacionales, análisis estadísticos, comentarios de coyuntura.

Además, fue funcionario público, alcalde, legislador, canciller, político. Se postuló a la presidencia de la República Federal y en el Congreso fue despojado del triunfo electoral, hecho funesto que así lo comentó Morazán en sus Memorias. “... fue, en mi concepto el origen de las desgracias de aquella época”. Y en su segundo intento, vio coronada su perseverancia por la voluntad popular, pero la muerte se interpuso, falleciendo en 1834 cuando se trasladaba a tomar posesión de tan importando cargo.

Su ciclo vital y su pensamiento luminoso continúan siendo objeto de análisis, interpretación y divulgación por las nuevas generaciones. La puesta en vigencia de la Cátedra Valle contribuirá significativamente a tan cívico objetivo.