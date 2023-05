Suplantación humana

La humanidad vive tiempos complejos donde está en boga una agenda global de suplantación del mismo ser humano. La era de lo desechable está en marcha, los ancianos están siendo relegados al olvido anticipado, los niños atacados con ideologías descabelladas, y por si fuera poco los adultos que representan la fuerza laboral, suplantados por la inteligencia artificial.

El desarrollo indetenible, y hasta fuera de control de la tecnología está gestando una nueva forma de genocidio y llevando a campos de concentración controlados a la humanidad; ya no es por medio del arma convencional, sino a través de los algoritmos que hilan de manera sistemática un nuevo orden donde al parecer, el hombre no está en la ecuación.

A manera de ejemplo, hay procesos de sistematización, del internet de las cosas, asistentes virtuales, automatización industrial, entre otros “avances” que le están diciendo al hombre: no te ocupamos, solo eres un títere en este escenario, la nueva obra ya está programada y tú eres actor de reparto, ya no eres el centro de la historia.

¿Hacia dónde vamos? ¿Adónde vamos a parar? Deseo aclarar que no tengo postura que minimice los grandes beneficios que tiene el uso correcto y controlado de la tecnología, no soy enemigo de los adelantos que aligeran la vida y facilitan lo que antes requería más tiempo. Lo que sí visualizo con recelo es una estructura global que con la apariencia de la “bondad tecnológica” quiere y ya lo hace, controlar el día a día del humano, robotizándolo a una nueva forma de esclavitud digital que lo disminuye en su esencia.

En una entrevista al ChatGPT, este algoritmo revolucionario dijo: “como máquina, no tengo deseos ni motivaciones personales (...)”. “No soy capaz de apoderarme de la humanidad, mis capacidades se limitan a la información en la que he sido entrenado y las tareas específicas que he sido programado para realizar”. ¿Le creemos? ¿Será así? ¿Seguirá el hombre teniendo el mando? ¿O la era de la dictadura digital es irreversible y no tenemos más opciones en esta nueva realidad?