Otros aportes

El 7 de diciembre de 1972 se captó una imagen de la Tierra por parte de la tripulación de la misión Apolo 17 mientras se localizaba a unos 29,000 kilómetros de distancia del planeta.

En la fotografía, conocida coloquialmente como “the blue marble”, se puede apreciar la Tierra flotando libremente en el espacio, y en primer plano el continente africano y el Polo Sur.

La fotografía, conocida en español como “la canica azul”, fue designada oficialmente por la Nasa como AS17-148-22929, es la tercera de una serie de imágenes casi idénticas y ajustadas cromáticamente.

Según los datos de la agencia, fue tomada 5 horas y 6 minutos después del lanzamiento, 1 hora y 54 minutos más tarde que la nave espacial dejara su órbita de la Tierra para iniciar su trayectoria hacia la Luna.

Es evidente que tuvo que ser realizada por uno de los 3 astronautas del Apolo 17; sin embargo, dado que la Nasa suele acreditar las fotografías a todos los tripulantes de la misión, su autoría es desconocida.

La misión estaba formada por los astronautas Eugene A. Cernan, comandante de la misión; Ronald E. Evans, piloto del módulo de comando, y Harrison H. Schmitt, piloto del módulo lunar.

Fue la sexta y última misión de alunizaje del programa Apolo, que terminó con el amarizaje el 19 de diciembre de 1972, luego de una misión de 12 días, 13 horas y 51 minutos.

Se ha considerado la primera en su categoría; no obstante, una imagen del satélite ATS-3 ya había sido publicada en 1968 en la revista The Whole Earth Catalog, tomada el 10 de noviembre de 1967.

"The blue marble" es una de las imágenes más influyentes desde su publicación.