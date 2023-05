Orgullo hondureño

Alejandro José Gómez Rivera es mi sobrino, hijo único de mi hermana Silvia. Ella lo crio con un esmero que muy pocas veces se ve. Desde niño, Alejandro José fue un chico especial: obediente a sus padres, respetuoso, dedicado en sus estudios, amoroso con sus tíos y amigable con sus primos.

Durante sus estudios primarios y secundarios participó activamente en el equipo de natación Delfines Sampedranos y venía a Tegucigalpa, desde San Pedro, para participar en las competencias en las que ganó medallas. Cuando tuvo que ir a la universidad, mi hermano Jorge había enviado a dos de sus hijos a estudiar en Costa Rica. Alejandro José planteó a su mamá que deseaba ir con sus primos. Mi hermana con gran sacrificio lo envió a San José. Ahí obtuvo el grado de Ingeniero Civil.

De regreso en su patria, fue contratado para trabajar con la compañía Eterna y se ganó el cariño y el respeto de los jefes y de los compañeros por su dedicación, su trabajo responsable y su buen trato con todos. Alejandro José no solo creció con los cuidados de su madre, sino con los amorosos arrumacos de su abuela Tina. Había un amor insuperable entre los tres. Cuando mamá fue perdiendo sus capacidades cognitivas nunca desconoció a su nieto porque era para ella un ángel que le cuidaba permanentemente y le auxiliaba amorosamente en todo lo que ella necesitaba. Cualquier necesidad que la abuela expresaba, Alejandro José la atendía de inmediato. En una ocasión le pidió que fuera a la pulpería a comprar una coca-cola de tres litros.

Alejandro José fue y la compró. Entonces, ella le pidió que la envolviera y la fuera a depositar al bus para que me la enviaran a Tegucigalpa. Mi sobrino bien pudo engañar a su abuela y decirle: Mamá Tina, ya le deposité la encomienda, pero no fue así. Ese mismo día tuve que movilizarme para ir a recoger el paquete. Pasado un tiempo, Alejandro José aplicó a la beca Fulbrigth y fue seleccionado.

Renunció a su trabajo. Eterna le ofreció mantenerle el salario mientras estudiaba. La empresa quería que Alejandro regresara con ellos. Partió a Boston en donde se graduó de Master en Engineering Management. Fuimos, la familia completa, a su graduación llenos de mucho orgullo.

Luego de su retorno se empleó nuevamente en Eterna. No recuerdo si fue en la primera o segunda ocasión en que dirigió, con sus compañeros la construcción del tramo de la nueva carretera de Tegucigalpa hasta Río del Hombre. En reconocimiento a su labor, la empresa le regaló un automóvil y contaba con todas las consideraciones que merecían los dueños de la empresa. Sus Jefes fueron Alberto Díaz Lobo, Ricardo Castellón y Fernando Peña Cabús.

Un tiempo después volvió a aplicar a otra maestría. Fue aceptado y renunció nuevamente a su trabajo y a pesar de las peticiones para que aceptara seguir recibiendo el salario con el compromiso de retornar al trabajo, no aceptó y regresó el auto. Su jefe le dijo que el carro era un regalo y que podía disponer de él, pero Alejandro José contestó que no lo ocupaba y que sería más útil en la empresa. Una vez graduado de Master in Advanced Infrastructure Systems en Carnegie Mellon University, Civil & Enviromental Engineering trabajó en la empresa Anacostia River Tunnel en Washington como ingeniero en la construcción de un túnel. Dejó el trabajo y creó la empresa Binni Inc, que ofrece vía internet, tecnología para mejorar la eficacia en la construcción de túneles. Con estas innovadoras soluciones es posible lograr una mejor planificación, ejecución y reportes de las operaciones. Binni Inc es un programa muy solicitado para el auxilio en la construcción de megaproyectos en los Estados Unidos y en Europa. Según la Carnegie Mellon University, Alejandro José ha revolucionado la industria de la construcción con las posibilidades que su empresa ofrece de nuevas soluciones. Graduado en 2013, una década después el Award Committee Master de la Carnegie Mellon University ha valorado sus aportes durante los primeros 10 años de postgraduado y le ha concedido el 2023 CEE Recent Alumni Award en ceremonia que se ha efectuado el recién 14 de abril.

Honduras y su familia estamos orgullosos. La patria debe saber que hay hijos suyos con grandes capacidades e invaluables valores de honradez.