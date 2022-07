Si usted caminara por un bosque podría ver la majestad de los árboles, algunas aves, y si es un bosque húmedo tropical podría ver algunos hongos. Lo que quizá le pasaría inadvertido está bajo tierra, es el micelio y su maravilloso mundo. Daniela Torres, directora de programas de la fundación Fungi, en Chile, nos dice: “Es el ser vivo más grande del mundo. Ha crecido por décadas y llega a abarcar, en algunos lugares, el equivalente a 1,200 canchas de fútbol aproximadamente”. El micelio demuestra que en la naturaliza no existe la competencia, en realidad todo se interrelaciona, todo se ayuda. Hay una colaboración de diferentes organismos cuya finalidad es el intercambio de nutrientes y agua. Daniela Torres piensa que el gran ejemplo es el micelio, prácticamente el “internet del bosque”, donde se interconecta a los árboles de su alrededor y al unirse con su raíz provee a la planta los nutrientes que por sí misma no puede sintetizar y le ayuda a aumentar la capacidad de absorber el agua. Es esta interconexión la que permite a las plantas, a través del micelio, transportar alimento y energía a árboles enfermos o a las nuevas generaciones, pero no se limita a la especie del árbol. Es una red compleja de organismos que se ayudan entre sí, pero aún hay más. El micelio, que se manifiesta exteriormente en hongos, los llamados Nothografus, crecen en los árboles. Tienen una relación muy antigua, que proviene de cientos de años y han evolucionado juntos. Daniela Torres nos explica “Donde nosotros vemos algo podrido, estos hongos ven y transforman la materia en nueva vida”. Y claro explica en detalle los procesos que se dan en el bosque. ¿Por qué ante el coronavirus se nos recomienda vivir en “modo micelio”? Bueno, porque este está presente durante todo el año y crece y se ramifica en forma silenciosa. Y ahora que hay un persistente rebrote, debemos cuidarnos y cuidar a los demás, tal como lo hace el micelio con los árboles en su fascinante mundo subterráneo.

LO NEGATIVO: Vivir incluso sin vacunarse, arriesgando su propia supervivencia.

LO POSITIVO: Aprender del casi desconocido micelio. Cuidarnos bien y cuidar a los demás.