En los últimos años se ha instalado una idea que suena atractiva: ser su propio jefe. La frase aparece en redes sociales, en conferencias y en libros de negocios. Da la impresión de que, si usted quiere progresar, necesariamente debe emprender; pero hay algo que conviene decir: esa obsesión con ser su propio jefe también puede ser una mala idea.

Lo digo yo, que creo en abrir negocios y crear empresas porque crean empleo y oportunidades. Pero apoyar el emprendimiento no significa idealizarlo. Con frecuencia se presenta como un camino directo hacia la libertad. Como si bastara con tener una idea y automáticamente llegarían la independencia y el éxito. La realidad suele ser más exigente.

Emprender implica tomar decisiones constantemente, asumir riesgos y responder cuando las cosas no salen bien. También significa atravesar meses difíciles, lidiar con clientes complicados y sostener el proyecto, aun cuando los resultados tardan en aparecer. Por eso hay algo que casi no se dice: no todo el mundo está en el mismo momento de su vida para emprender.

Si usted está pensando en iniciar un negocio, tal vez conviene hacerse algunas preguntas directas. ¿De verdad le gusta vender o solo le atrae la idea de tener un negocio? ¿Está dispuesto a escuchar “no” una y otra vez sin desanimarse? ¿Tiene la disciplina para trabajar cuando nadie lo supervisa? ¿Puede tomar decisiones importantes sin tener toda la información? ¿Está preparado para enfrentar meses con ingresos inciertos? Y quizá la más importante: ¿usted quiere emprender de verdad o solo siente presión porque hoy parece que todos deben hacerlo?

Muchas personas pueden tener un negocio, pero no todas necesariamente construirán una empresa grande. Un negocio puede ser un servicio, un pequeño comercio o una actividad independiente que funcione bien y genere ingresos estables. Convertirlo en una empresa que crece, contrata equipos y se expande exige habilidades y riesgos distintos, y no todos buscan ese camino. Además, las etapas de la vida cambian. Que hoy usted no sienta que tiene las condiciones para emprender no significa que siempre será así. Las habilidades se desarrollan y la experiencia se acumula.

Emprender es valioso, pero también lo es reconocer con honestidad cuándo es el momento adecuado... o cuándo simplemente no lo es.