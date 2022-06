El 18 de mayo de 2022, funcionarios de Defensa de Estados Unidos comunicaron que el Pentágono está determinando los orígenes de los que llama “fenómenos aéreos no identificados” (UAPs).

En 2017, el Congreso fue informado que se había iniciado de forma discreta un proyecto para seguir los anteriormente llamados objetos voladores no identificados (ovnis).

Scott Bray, director adjunto de inteligencia naval de Estados Unidos, afirmó que: “Desde el inicio de los años 2000, hemos observado un número creciente de objetos no autorizados o no identificados”.

Aunque aseguró, “no tenemos ningún material, no hemos detectado ninguna emanación, dentro del grupo de trabajo de “fenómenos aéreos no identificados (UAPs) que sugiera que es algo de origen no terrestre”.

Agregó que “existe un pequeño puñado de eventos en los que hay características de vuelo que no podemos explicar con los datos que tenemos disponibles. Esos son obviamente los que más nos interesan”.

Según el demócrata Andre Carson, “los fenómenos aéreos no identificados son una amenaza potencial de seguridad nacional y deben ser evaluados en ese sentido. Los UAPs no tienen explicación, es cierto, pero son reales”.

Afirmó que los avistamientos registrados por los militares incluyen once que terminaron en “casi accidentes”.

Indicó que estos UAPs parecen moverse sin ningún medio perceptible de propulsión, para lo que de momento tampoco existe una explicación.

Recordó que hace más de medio siglo el Gobierno de Estados Unidos puso fin al proyecto “Blue Book”, que analizó 12,618 ovnis detectados por la Fuerza Aérea entre 1952 y 1969.

