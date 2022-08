“Creo que tenemos el deber de mantener la luz de la conciencia para asegurarnos de que continúe en el futuro”, Elon Musk.

El origen de conciencia del latín conscientia, conocimiento compartido, el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno.

En un mundo tan modernizado y tecnológico la comunicación se ha modernizado, pero de igual forma las relaciones se han deteriorado, según Oprah Winfrey en un estudio de la importancia de estar presente genera mayor conciencia, si sube por unas escaleras, está presente en la acción de subirla, si no está atento puede cometer el error y causar lesiones de igual forma al no estar presente en la conversación con amigos o familiares no se pueden construir relaciones significativas; el resultado final nos da la motivación en el proceso de la vida, muchas veces las emociones y motivaciones suelen desplazarse fuera del presente, es decir llevar la vida hacia el futuro mismo.

Es cuando el beneficio del presente logra generar una conciencia de los procesos de la vida y su beneficio es ser más eficaz; es decir mejora lo que hacemos por lo tanto hay una mejor calidad de vida, cada etapa nos ayuda a mejorar en la forma de nuestro ser interior; lo cual genera otro beneficio que es la paz; si estás comprometido con la vida y consigo mismo disfruta lo que haces y la calidad de vida se ve reflejada. La palabra conciencia viene de dos raíces del latín el prefijo con, y la palabra ciencia, que significa saber.

La conciencia es ese juez interno que nos permite estar alerta del bien y el mal”.

Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura”: Hebreos10:22 NTV. Vivamos conscientes y presentes.