¡Hoy es el día!

“Si la oportunidad no llama, construye una puerta”: Milton Berle.

La vital importancia de este día llamado “HOY” se vuelve más significativo si haces algo más, el futuro no ha llegado y solo existe el presente para ayudar, mejorar y hacer lo que se debe hacer; es el día de “HOY”, que puedes amar, reír, llorar es el presente que tenemos, no dudamos que mañana es una nueva oportunidad, pero no se debe ignorar que cada día entre 50 y 70 billones de células nacen y mueren en el cuerpo, se procesan miles de pensamientos, se elige levantarse e ir; es hoy que puedes tomar decisiones críticas que afectan el futuro de las personas, es hoy que se necesita ser innovador. Muchas personas deciden procrastinar y dejarlo para mañana; aún la ciencia argumenta el tiempo y pareciera que el tiempo no es importante, pero se debe entender que el futuro es de aquellos que lo aprovechan, el anhelo debe ser que pueda dejar un legado, una vida de crecimiento, entusiasmo y amor.

Hoy podemos admitir los errores y aprender de ellos y dar inicio a la vida; el exceso del pasado o futuro siempre impide que disfrute y sea feliz en su presente, cuando lo valoras vas a hacer conciencia de lo relevante e importante, experimentar la calidad de vida, vivir con sentido de propósito.

Se puede gastar energía en el presente pensando en el pasado o el futuro; se nos advierte en la escritura bíblica. “Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese ‘Hoy’, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios”. Hebreos 3:13 RVR60.

Es fácil quedar atrapado en el presente, no permita “hoy” que el corazón se endurezca; es el tiempo de dar palabras de esperanza y superar los desafíos del mañana aprovechando bien las oportunidades dejando una verdad que cada uno es responsable del “HOY”.