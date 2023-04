Fue Quinto Horacio Flaco, conocido como el más grande poeta lírico de su tiempo, el autor de la frase “carpe diem”. La expresión ya completa añade “quam minimum credula”, que se puede traducir al español como “aprovecha el día, no confíes en mañana”. Y ha sido tomado como un ejemplo de actuar en presente y evitar las terribles postergaciones. ¿Una verdad evidente? Sí, desde luego. Y tome en cuenta que este poeta murió el año 8 a. C. (antes de Cristo). El concepto “carpe diem”, tan antiguo, pero tan válido hoy en día, nos invita a no desperdiciar el tiempo, a aprovechar cada día.

Muchos años después, el poeta Walt Whitman, un genio de la palabra escrita, escribió sobre el mismo título, “Carpe diem”: “No permitas que termine el día sin haber crecido un poco, sin ser feliz, sin alimentar tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite tu derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones el deseo de hacer algo extraordinario de tu vida. No dejes de creer que las palabras y la poesía pueden cambiar el mundo. La vida es a la vez desierto y oasis. Aprende de aquellos que te pueden enseñar. De las experiencias de los que nos precedieron, nuestros poetas muertos. Te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos”.

Esto es lo que dio origen a la extraordinaria película “La sociedad de los poetas muertos”, que se estrenó un 2 de junio de 1998 y recaudó 235.9 millones de dólares. En ella, el profesor Keating intenta trasmitir a sus alumnos esa misma pasión por la vida y la importancia de perseguir sus sueños sin importar los comentarios de desaliento, incluyendo los de su propia cabeza.

Tengo frente a mí un cuadro que estimo mucho. Está en inglés, pero traducido dice: “Mira este día, ayer es solamente un sueño y mañana es solamente una visión. Pero el hoy, bien vivido, hará de cada ayer un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza”.

LO NEGATIVO: Dejar pasar el tiempo sin aprovecharlo, confiando en que mañana sí se aprovechará.

LO POSITIVO: Hacer de “carpe diem” un lema activo. No permitir que termine el día sin haber crecido.